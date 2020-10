Netflix w 4K? Jedynie na komputerach Apple z chipem T2

Korzystasz ze sprzętu Apple i chcesz obejrzeć Netflix w 4K z HDR? Sam ekran Retina nie wystarczy. Twój komputer musi posiadać najnowszy chip T2.

Plotki okazały się prawdą. Po aktualizacji systemu operacyjnego macOS do wersji 11.0 Big Sur część użytkowników będzie miała możliwość oglądania Netflixa w rozdzielczości 4K z wsparciem dla HDR. Niestety jest pewien, dosyć istotny haczyk. Do strumieniowania multimediów w 4K nie wystarczy jedynie komputer z wyświetlaczem 4K. Zgodnie z najnowszymi informacjami do oglądania Netflixa w 4K z HDR niezbędny jest również komputer Mac wyposażony w układ zabezpieczający Apple T2.

Najnowszy iMac z chipem zabezpieczającym T2

W dokumencie wsparcia technicznego opublikowanego przez Netflix wynika, że aby oglądać materiały w 4K na komputerze Mac z systemem macOS Big Sur (sprawdź, jak zainstalować, gdy system będzie już dostępny) potrzebny jest układ Apple T2. Co ciekawe niektóre pozostające nadal w sprzedaży urządzenia go nie posiadają, co przekłada się na problemy z kompatybilnością.

Dla przypomnienia chip T2 znajdziemy w następujących urządzeniach:

iMac wprowadzony w 2020 r.

iMac Pro

Mac Pro wprowadzony w 2019 r.

Mac mini wprowadzony w 2018 r.

MacBook Air wprowadzony w 2018 r. lub później

MacBook Pro wprowadzony w 2018 r. lub później

Oznacza to, że najstarsze kompatybilne komputery maja dopiero dwa lata. W przypadku komputerów iMac, które są niezwykle popularne wymagany jest aktualny model wprowadzony do sprzedaży w tym roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal The Verge wymagania dotyczące obecności układu Apple T2 mogą mieć związek ze zdolnością do przetwarzania wideo w formacie HEVC. Apple chwali się, że układ T2 robi to nawet dwa razy szybciej od swojego poprzednika - Apple T1.

Poza posiadaniem kompatybilnego komputera oraz wyświetlacza 4K niezbędna jest również subskrypcja Netflix Premium. Kosztuje ona 52 zł miesięcznie. Wymagana jest także przeglądarka Safari - inne przeglądarki ograniczą jakość do 720p.

