Netflix wchodzi na rynek gier! Pojawiły się już na Androidzie

Użytkownicy Netflixa na Androidzie mogą być lekko zdziwieni. Aplikacja do strumieniowego odtwarzania filmów i serialów otrzymała wbudowane gry wideo. O co chodzi i czy Netflix chce stać się konkurentem dla Apple Arcade? Sprawdź, jak zainstalować gry Netflixa na swoim smartfonie.

Netflix zdecydował się na niespodziewany ruch. Użytkownicy urządzeń z Androidem raportują, że w aplikacji Netflixa pojawiły się gry wideo. Tak naprawdę sytuacja ta była do przewidzenia. W lipcu 2021 roku serwis streamingowy zapowiedział, że wkrótce doda do swoich aplikacji gry wideo, a pierwsze testy odbyły się w sierpniu.

Gry na Netflixie

Jak widać idea się przyjęła, ponieważ gry wideo pojawiły się już globalnie na wszystkich urządzeniach z Androidem.

Aktualnie Netflix udostępnia pięć gier wideo, a niektóre z nich powiązane są z największymi hitami platformy.

W jakie gry zagramy na Netflixie?

Aktualnie do biblioteki gier zalicza się:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Jak uruchomić gry i jakie są ich wymagania?

Aktualnie gry Netflixa dostępne są w aplikacji mobilnej na urządzenia z Androidem. W programie pojawiła się specjalna zakładka na dolnym pasku zadań. Po kliknięciu w ikonę pada do konsoli przejdziemy do biblioteki gier. Z tego poziomu możemy swobodnie przeglądać zwiastuny i opisy gier. Aby je zainstalować należy kliknąć przycisk Zainstaluj, a program przekieruje nas do Sklepu Play.

Netflix z nową zakładką Gry Przegląd gier Netflixa

Według Netflixa aby zagrać w gry potrzebujemy urządzenia z Androidem 8.0 Oreo lub nowszym. Gry udostępniane przez Netflixa tworzone są przez zewnętrznych deweloperów.

Przegląd gier Netflixa Instalacja odbywa się z Google Play

Gry nie działają na profilu dla dzieci. Niektóre produkcje wymagają stałego połączenia z internetem.