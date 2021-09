Netflix wprowadza darmowy pakiet usług, ale nie dla wszystkich

Na ten moment, nowy plan jest dostępny jedynie na terenie Kenii. Czas jednak pokaże, czy Netflix postanowi rozszerzyć go inne kraje. Czy Polska ma na co liczyć?

Netflix wie, jak dostosować się do lokalnych rynków, czy to poprzez oferowanie seriali i filmów o specyficznej tematyce dla danego kraju, czy poprzez plany marketingowe, które są bardziej zgodne z regionalnymi potrzebami.

Przykładowo, Netflix wprowadził plan tylko dla telefonów komórkowych w Indiach, a następnie rozszerzył go na kolejne rynki, nie oferując go jednak globalnie, ponieważ nie odpowiadałby on międzynarodowemu popytowi. Firma jednak eksperymentuje dalej, tym razem w Kenii, z innym planem komórkowym, który jest całkowicie bezpłatny.

Źródło: Souvik Banerjee / Unsplash

Według redakcji Variety, całe to przedsięwzięcie ma na celu zdobycie większych udziałów na rynku w Kenii. Rzeczywiście, oferując darmowy plan, który nie wymaga podawania swoich danych rozliczeniowych, potencjalni klienci będą o wiele bardziej chętni do wypróbowania usługi. Jednak, plan ten jest stosunkowo ograniczony, gdyż wymaga przejścia do płatnej subskrypcji, aby cieszyć się dodatkowymi korzyściami, w tym zdolność do oglądania na telewizorze lub komputerze lub pobierania plików do oglądania w trybie offline. Ponadto, darmowy katalog też jest ograniczony, co również jest sposobem na zmotywowanie użytkownika do przejścia na płatny model.

Co ciekawsze, plan ten wydaje się być dostępny wyłącznie dla urządzeń z systemem Android, choć nie jest jasne, czy dotyczy to również tabletów. Z pewnością jest to eksperyment, który może ewoluować z biegiem czasu, w zależności od potencjalnych wskaźników konwersji do płatnych subskrypcji. Jest więc możliwe, że Netflix może rozszerzyć ten pomysł na inne kraje, oczywiście pod warunkiem, że się uda.