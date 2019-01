Netflix wprowadza nową funkcję w aplikacji mobilnej dla urządzeń Apple

Użytkownicy korzystający z najnowszej wersji aplikacji Netflix dla urządzeń z systemem iOS, mogą udostępniać swoje ulubione tytuły w Instastories.

Nowa opcja to intuicyjne narzędzie do dzielenia się ulubionymi teściami z przyjaciółmi – dzięki niej śledzący nasz profil użytkownicy Instagrama mogą dowiedzieć się, które tytuły aktualnie oglądamy lub szczególnie przypadły nam do gustu. To także kolejny sposób na odkrywanie biblioteki Netflix i poznawanie nowych, interesujących produkcji. By stworzyć takie InstaStory, wystarczy przejść do aplikacji Netflix, wybrać serial, film lub inny program, który nas interesuje i kliknąć opcję „Udostępnij”. Użytkownik zobaczy okno z listą serwisów social media – także Instastory. Po wybraniu tej opcji, aplikacja przełącza się bezpośrednio na Instagram, gdzie można dodać niestandardową grafikę lub tekst do swojej historii i wysłać ją jednemu lub kilku znajomym, zachęcając ich do sprawdzenia danych treści.

Historia jest widoczna przez 24 godziny i zawiera link "Oglądaj w Netflix" kierujący bezpośrednio do strony tytułowej w aplikacji Netflix. To kolejny ruch serwisu w celu usprawnienia mobilnej aplikacji oraz dzielenia się ulubionymi tytułami ze znajomymi.