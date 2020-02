Netflix wprowadza nowy interfejs użytkownika na Google Chromecast

Użytkownicy Google Chromecast zobaczą animowane podpowiedzi zamiast statycznego logo.

Netflix to najpopularniejszy obecnie serwis streamingowy na świecie. Z jego usług korzystają miliony użytkowników, którzy aby streamować swoje ulubione filmy i seriale korzystają z wielu urządzeń. Dla Netflixa to nie problem, ponieważ firma oferuje dostęp do swojego serwisu streamingowego za pomocą przeglądarki sieciowej oraz mnóstwa aplikacji dedykowanych na smartfony, tablety, komputery, telewizory, a nawet konsole.

Każdy kinoman doskonale wie, że najlepiej oglądać filmy i seriale na swoim ulubionym telewizorze. Co w przypadku, gdy posiadamy nieco starzy model bez wsparcia dla funkcji Smart TV? Wtedy istnieje duża szansa, że sięgniemy po Google Chromecast, czyli tanią przystawkę TV, która pozwala cieszyć się między innymi Netflixem.

Źródło: androidpolice.com

Netflix zaktualizował właśnie swoją aplikację kliencką na urządzenia Google Chromecast. Program zyskał zupełnie odświeżony interfejs użytkownika, który jest animowany i dużo ciekawszy. Od teraz Chromecast po uruchomieniu Netflixa wyświetla ekran Ready to Cast, który znacząco różni się od tego, który znaliśmy od lat.

Ekran Ready to Cast, który wyświetla się po włączeniu aplikacji Netflix na Google Chromecast umożliwia uruchomienie wybranego filmu/serialu na urządzeniu za pomocą smartfona lub komputera. Od teraz w oczekiwaniu na udostępnienie materiału nie będziemy już musieli patrzeć się na statyczne logo Netflixa. Zamiast tego Netflix aktywnie promuje swoje najnowsze i najpopularniejsze filmy i seriale.

Nowy interfejs użytkownika jest teraz animowany i ukazuje przebitki z różnych tytułów, które Netflix proponuje swoim użytkownikom.

Po uruchomieniu Chromecasta Netflix zaoferuje kilka rekomendacji, ale to nie koniec zmian.

Zmieniono także ekran ładowania oraz ekran pauzy, w którym nazwa tytułu oraz pasek z czasem są teraz większe.

Gdy dany tytuł się skończy na ekranie pojawi się nowe powiadomienie, które odliczać będzie 30 sekund. Po ich upływie uruchomiony zostanie następny odcinek.

Źródło: androidpolice.com