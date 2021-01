Netflix wprowadzi nową funkcję!

Netflix postanowił zadbać o tych, którzy przeglądając bibliotekę nie wiedzą co obejrzeć. Już niedługo zostanie prowadzona nowa, bardzo pomocna opcja. Jak będzie działać?

Netflix to jedna z najpopularniejszych platform VOD na całym świecie, w tym w Polsce. Ogromną popularność witryna zyskała w czasie pandemii koronawirusa, kiedy wszyscy mierzyliśmy się z licznymi ograniczeniami i musieliśmy zostać w domu. Jak się okazało, niektórzy mają dużo wolnego czasu, który spędzają na tzw. Binge Watching - czyli na oglądaniu po kilka odcinków z rzędu. Przy takiej intensywności lista produkcji do obejrzenia szybko się kończy i z czasem zdajemy sobie sprawę, że... nie ma co oglądać! Rozwiązaniem na taki problem ma być nowa funkcja, która wybierze za nas.

Jak się okazuje w połowie 2021 roku na platformę Netflix zostanie wprowadzona nowa funkcja Shuffle Play, czyli to, co my znamy jako losowe odtwarzanie. To opcja idealna dla tych, którzy "nie mają" co oglądać mimo bogatej biblioteki tytułów. Platforma wybierze za nich odpowiednią produkcję analizując filmy i seriale, które obejrzeli wcześniej.

