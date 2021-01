Netflix wykorzystywany do poważnych oszustw - lepiej uważaj!

Cyberprzestępcy podszywają się pod popularny serwis streamingowy. Jeśli dasz się nabrać, otwierasz im drogę do swojego konta bankowego.

Oszuści podszywają się pod wszystkie popularne marki - i Netflix nie stanowi tu wyjątku. Eksperci z firmy Bitdefender alarmują, że trwa wielka kampania, wymierzona w jego subskrybentów. Przestępcy wysyłają do klientów wiadomość o problemach związanych z opłatą subskrypcji. Przykładowa treść takiego komunikatu napisana jest poprawnym językiem, nie zawiera żadnych literówek czy błędów gramatycznych, a może brzmieć na przykład tak:

Twoje konto zostało zawieszone. Zaktualizuj informacje dotyczące płatności. Witaj, Joanno Mamy problem dotyczący Twoich obecnych informacji rozliczeniowych. Spróbujemy z nich skorzystać ponownie, a tymczasem, jeśli chcesz, możesz zaktualizować swoje informacje dotyczące płatności

Oszuści oferują pomoc - wystarczy kliknąć w jeden z podanych linków. Co się stanie? Przejdzie się na witrynę bardzo przypominającą serwis Netflixa, gdzie należy się zalogować, podając login oraz hasło. Zostają one oczywiście zapisane na serwerze przestępców. Jednak aby zaktualizować informacje, należy także podać dane osobowe, numer karty płatniczej, jej datę ważności oraz kod CCV. Powinno to zaalarmować użytkownika, jednak wielu nie jest świadomych, że serwis nie wymaga tego typu danych. W ten sposób nieświadomi zagrożenia klienci otwierają napastnikom drogę do swojego konta bankowego.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce, komentuje:

Najnowsza kampania phishingowa skierowana przeciwko użytkownikom najpopularniejszej obecnie platformy VOD jest przemyślana i wykonana z dużą starannością. Świadczy o tym nie tylko treść e-maila, ale również jakość wykonania strony imitującej serwis Netflixa. Niestety, dbałość napastników o szczegóły staje się bardzo niepokojącym trendem w atakach phishingowych. Dlatego należy być bardzo ostrożnym i dokładnie sprawdzać przed kliknięciem w jakikolwiek link, czy faktycznie pochodzi od prawdziwego nadawcy

Źródło: Bitdefender

Zdjęcie: Anastasia Shuraeva/Pexels