Netflix za darmo przez pół roku z ofertą PLAY NOW TV BOX

Do 31 lipca można skorzystać z atrakcyjnej oferty Play, udostępniającej półroczny abonament Netflixa. Seriale "Wiedźmin”, „Dom z Papieru” czy „Stranger Things” możesz obejrzeć już za zaledwie 20 złotych miesięcznie.

Play oferuje osobom, które zakupią abonament telewizyjny z dekoderem PLAY NOW TV, półroczny dostęp do serwisu Netflix. Wystarczy zdecydować się na specjalną ofertę telewizyjną PLAY NOW TV z pakietem News, która kosztuje 20 zł miesięcznie, aby móc cieszyć się popularnymi serialami, w tym najnowszym - „W głębi lasu”, stworzonym na podstawie powieści Harlana Cobena. Ta atrakcyjna oferta obowiązuje do 31 lipca, ale sam Netflix można uruchomić na TV BOX od ostatniego dnia sierpnia i w praktyce rozpocząć jego oglądanie od początku września - będzie w sam raz na długie, zimowe wieczory. W ramach wspomnianego abonamentu zyskuje się także dostęp do wszystkich kanałów z pakietu podstawowego PLAY NOW TV oraz bezpłatne trzy miesiące dostępu do Eleven Sports 4K.

A czym jest PLAY NOW TV? To platforma pozwalająca każdemu na dopasowanie treści, z możliwością dowolnego zmniejszania lub zwiększania posiadanych serwisów. Znajdziemy tu kanały filmowo-serialowe, sportowe, rozrywkowe, dla najmłodszych, itp. Interesująca jest możliwość obejrzenia programu z dowolnej stacji TV nawet siedem dni po jego oryginalnej emisji. Można również nagrywać wybrane w chmurze i przechowywać je tam do 180 dni. Kolejna zaleta to aplikacja mobilna, pozwalająca na oglądanie wybranych treści na urządzeniach przenośnych oraz laptopach i komputerach. Ponieważ TV BOX działa pod kontrola Androida, ma się równocześnie dostęp do wszystkich aplikacji Google Play.

Co ważne - z dostępu do Netflix można zrezygnować w dowolnym momencie, a więc po pół roku nie trzeba płacić. Ponadto z oferty mogą korzystać osoby, które jak dotąd nie miały nic wspólnego z Play. Wszelkie informacje znajdują się na tej stronie.