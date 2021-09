Netflix - zobacz 2 sezon serialu Love 101

Dziś premierę ma drugi sezon serialu "Love 101", który z pewnością zaciekawi fanów komedii romantycznych.

Na platformie Netflix pojawił się drugi sezon serialu, który łączy w sobie cechy komedii romantycznej oraz dramatu. "Love 101" to produkcja kierowana głównie do nastolatków i młodzieży, ale z pewnością przypadnie do gustu lubiącym się w lekkim klimacie. Fabuła opowiada historię czwórki licealistów, którzy za cel obrali sobie zeswatanie dwójki nauczycieli. Z czasem zdają sobie sprawę, że walka o miłość, przyjaźń i odwagę staje się coraz trudniejsze.



Love 101

Czwórka nastoletnich wyrzutków i jedna prymuska próbują zeswatać ulubioną nauczycielkę z trenerem koszykówki. Przy okazji znajdują przyjaźń, miłość i odwagę, by być sobą.

Obsada: Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz, Kubilay Aka, Ipek Filiz Yazici, Mert Yazıcıoğlu

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz, Kubilay Aka, Ipek Filiz Yazici, Mert Yazıcıoğlu Gatunek: Komedia romantyczna

Komedia romantyczna Kraj produkcji: Turcja

Turcja Kategorie: Uczuciowy, Pogodny, Wzruszający

Uczuciowy, Pogodny, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

Serial "Love 101" jest dostępny do obejrzenia na Netflixie — zarejestruj się, najtańszy pakiet już od 29 zł za miesiąc.

