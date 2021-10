Netflix - zobacz 2 sezon serialu Sexy Beasts

Dziś premierę ma drugi sezon serialu Sexy Beasts", który z pewnością zaciekawi fanów reality show z motywem romansu w tle.

Przedstawiciele serwisu Netflix przedstawiają drugi sezon znanego programu reality show o tytule "Sexy Beasts", w którym to uczestnicy biorą udział w randkach w ciemno. Ich celem jest poznanie drugiej połówki, która pokocha ich za to, jacy są, a nie jak wyglądają. Aby to ułatwić, organizatorzy przebierają ich w rozmaite potwory, zwierzęta i mityczne stworzenia.

Sexy Beasts

W nadziei na stworzenie prawdziwego związku single zakładają najwymyślniejsze kostiumy, aby sprawdzić, czy podczas randki w ciemno coś zaiskrzy.

Gatunek: Reality TV

Reality TV Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Kategorie: Zwariowany, Romantyczny

Zwariowany, Romantyczny Kategoria wiekowa: 13+

