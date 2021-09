Netflix - zobacz zwiastun serialu "Kasztanowy ludzik"

Przedstawiciele Netflixa udostępnili oficjalną zapowiedź serialu "Kasztanowy ludzik", który powstał na podstawie powieści.

"Kasztanowy ludzik" to upiorny serial, który (przeciwnie niż mogłaby wskazywać na to nazwa) zdecydowanie nie jest produkcją dla dzieci. Scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Sørena Sveistrup. Akcja serialu ma miejsce w okolicach Kopenhagi, gdzie pewnego dnia policja znajduje ciało młodej kobiety. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że tuż obok niej leży kasztanowy ludzik niewiadomego znaczenia. Do rozwiązania tej zagadki przydzielono dwóch detektywów, którzy szybko orientują się, że sprawa jest bardzo skomplikowana.

Kasztanowy ludzik

reż. Mikkel Serup

Adaptacja popularnej powieści. Na kopenhaskim placu zabaw przy zwłokach brutalnie zamordowanej młodej kobiety zostaje znaleziony kasztanowy ludzik.

Reżyser: Mikkel Serup

Obsada: Mikkel Boe Følsgaard, Iben Dorner, Danica Ćurčić, Lars Ranthe, Esben Dalgaard Andersen

Gatunek: Kryminał, thriller

Kategorie: Mocny, Mroczny, Trzymający w napięciu.

Kategoria wiekowa: 16+

Dziś został opublikowany zwiastun pierwszego sezonu. Premiera zaplanowana jest na 29 września na platformie Netflix — zarejestruj się i oglądaj tytuły z szerokiej biblioteki serwisu. Sprawdź, jakie inne premiery odbędą się w tym miesiącu.

