Netflix - zwiastun filmu "Imprezowa dusza" już dostępny!

Twórcy udostępnili oficjalną zapowiedź filmu "Imprezowa dusza", w której gra Victoria Justice - aktorka znana z "Wiktoria znaczy zwycięstwo".

"Imprezowa dusza" to film z gatunku komedii romantycznej wyreżyserowany przez Stephena Hereka. W roli głównej pojawia się Victoria Justice, którą większość z nas kojarzy z serialu kierowanego do nastolatków "Wiktoria znaczy zwycięstwo" oraz dramatu "Kociak". Jej przyjaciółkę w filmie zagra Modori Francis, która wystąpiła już w "Dash i Lily". Fabuła produkcji opowiada o młodej dziewczynie, która umiera w dniu swoich urodzin. Jednak okazuje się, że po śmierci ma szansę na naprawienie swoich błędów z przeszłości - wszystko po to, by mogła trafić do nieba. Premiera filmu "Imprezowa dusza" odbędzie się 2 września na platformie Netflix.

Źródło: Netflix

Imprezowa dusza

reż. Stephen Herek

Cassie żyje dla zabawy, aż w końcu ginie w głupim wypadku. Teraz, aby dostać skrzydła, ta dusza towarzystwa musi najpierw naprawić swoje ziemskie błędy.

Zobacz również:

Reżyser: Stephen Herek

Stephen Herek Scenariusz: Carrie Freedle

Carrie Freedle Obsada: Victoria Justice, Modori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring, Spencer Sutherland

Victoria Justice, Modori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring, Spencer Sutherland Gatunek: Komedia romantyczna, Komedia

Komedia romantyczna, Komedia Kategorie: Sentymentalny, Czarujący, Dziwaczny, Pogodny, Romantyczny

Sentymentalny, Czarujący, Dziwaczny, Pogodny, Romantyczny Kategoria wiekowa: 7+

Zobacz również: Otwórz oczy - zobacz zwiastun polskiego serialu Netflixa!