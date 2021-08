Netflix - zwiastun filmu "To brzmi jak miłość" już dostępny!

Twórcy udostępnili oficjalną zapowiedź filmu "To brzmi jak miłość", który powstał na podstawie serii książek Elisabeth Benavent.

"To brzmi jak miłość" to film z gatunku komedii romantycznej wyreżyserowany przez Juanę Macías. W roli głównej pojawia się María Valverde, która występowała już w takich produkcjach jak: "Pęknięcia", "Trzy metry nad niebem", "Tylko Ciebie chcę" oraz Álex González znany z "Druga runda", "X-Men: Pierwsza klasa" i "Órbita 9". Fabuła produkcji opowiada o młodej dziewczynie, która pogodziła się z rozstaniem do czasu, aż ponownie spotyka swojego eks-partnera.

To brzmi jak miłość

reż. Juana Macías

Asystentka mody Maca ma już swoje życie po straszliwym rozstaniu, kiedy wraca Leo, mężczyzna, który złamał jej serce. Szukając wsparcia u najlepszych przyjaciół, Adriany i Jime'a, cała trójka nauczy się, że miłość może być skomplikowana.

Reżyseria: Juana Macías

Scenariusz: Laura Sarmiento Pallarés

Laura Sarmiento Pallarés Obsada: María Valverde, Álex González, Carlo Costanzia, Eva Ugarte, Susana Abaitua, Ignacio Montes, Elisabet Casanovas, Artur Busquets, Claudia Galán

Obsada: María Valverde, Álex González, Carlo Costanzia, Eva Ugarte, Susana Abaitua, Ignacio Montes, Elisabet Casanovas, Artur Busquets, Claudia Galán

Kraj produkcji: Hiszpania

Kategorie: Sentymentalny, Uczuciowy, Pogodny, Romantyczny

Kategoria wiekowa: 16+

Premiera filmu "To brzmi jak miłość" 29 września na platformie Netflix.