Netflix zwiększa ceny abonamentu w Polsce!

Nie mamy najlepszych wiadomości dla użytkowników serwisu Netflix. Ceny abonamentu w Polsce właśnie poszły w górę.

Netflix (fot. freestocks.org/pexels)

Od miesięcy odchodzą do nas informacje o podwyżkach cen abonamentu na platformie Netflix w różnych krajach. Na szczęście, do tej pory polskim abonentom udawało się uniknąć wzrostu cen. Rodzimy oddział streamingowego giganta zapewniał nas, że nie musimy się obawiać podwyżek a najbliższym czasie. Niestety, dzisiaj się to zmieniało.

Bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia, Netlfix Polska zdecydował się na podwyższenie cen abonamentu "premium". Za najlepszą jakość transmisji będziemy musieli teraz zapłacić już 60 złotych (8 zł więcej niż dotychczas). Skąd tak nagła decyzja o podwyżce? Tego niestety nie wiemy, Netflix Polska nie skomentował jeszcze tej sprawy. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że abonament w wersji standard pozostanie bez zmian, natomiast pakiet podstawowy kosztować nas będzie teraz nieco mniej, a dokładnie 29 złotych (do tej pory 34 zł).

Zobacz również:

Zmiany te weszły w życia od dzisiaj (5 sierpnia) i dotyczą one zarówno nowych, jak i dotychczasowych użytkowników usługi. W przypadku tych drugich, nowe kwoty zostaną pobrane z konta wraz z początku najbliższego, miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Ceny Netflix w Polsce - stare:

Pakiet podstawowy: 34 zł

Pakiet standard: 43 zł

Pakiet premium: 52 zł

Ceny Netflix w Polsce - nowe:

Pakiet podstawowy: 29 zł

Pakiet standard: 43 zł

Pakiet premium: 60 zł

Zobacz również: Gamescom Opening Night Live zaprezentuje nam „największe gry” 2021 roku

Źródło: wirtualnemedia.pl