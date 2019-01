Netgear Nighthawk Pro Gaming XR700 - gamingowy router w standardzie AD7200

Konkurencja na rynku routerów gamingowych nie jest szczególnie zacięta. Netgear XR700 to produkt wyjątkowy, wyróżniającym się na tle innych. Unikatowość modelu polega na zastosowaniu WiFi 60GHz w protokole 802.11ad.

Popularną praktyką wśród producentów routerów jest adaptacja topowych rozwiązań konsumenckich do pracy w roli urządzeń gamingowych. Analogicznego podejścia można doszukiwać się również w przypadku Netgear XR700, który zdaje się być rozwiązaniem technologicznie opartym na modelu Nighthawk X10 Smart WiFi. Jednakże akurat w tym wypadku trudno mówić o braku innowacyjności ze strony producenta. Zarówno w przypadku modeli X10 jak i testowanego XR700 mamy do czynienia z najszybszym rozwiązaniem na rynku. Wszystko dzięki dość odważnej decyzji o zastosowaniu nowego protokołu WiFi 802.11ad. Technologia jest dostępna już od kilku lat, jednak dotychczas żaden inny producent nie podszedł tak zdecydowanie do wykorzystania standardu w swoich flagowych urządzeniach.

Netgear XR700 - trójzakresowy router AD7200

Protokół WiFi 802.11ad został opracowany przez Wireless Gigabit Alliance, na rok przed premierą dominującego aktualnie standardu 802.11ac. Rozwiązanie wykorzystuje nielicencjonowane pasmo 60Hz. Zaletą standardu 802.11ad, względem 802.11ac jest większa przepustowość osiągająca nawet 7 Gbps, co czyni z niego idealne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji materiałów wideo w 4K. Haczykiem jest w tym wypadku efektywny zasięg, który wynosi zaledwie nieco ponad 3 metry. Oznacza to, że protokół 802.11ad jest niezwykle wydajnym rozwiązaniem, którego realne wykorzystanie jest możliwe pod warunkiem, że nie pełni roli jedynego pasma. Właśnie na tak opracowaną konstrukcję zdecydował się Netgear. Mamy w tym wypadku do czynienia z rozwiązaniem trójzakresowym. Router pracuje w standardowych pasmach 2,4 GHz i 5 GHz oraz wspomnianym 60 GHz. Wszystko to jest dostępne ze wsparciem technologii MU-MIMO pozwalającej na stabilizację poszczególnych połączeń. Oznacza to koniec ze spadkami wydajności na pozostałych połączeniach, kiedy jedno z nich jest niezwykle intensywnie wykorzystywane.

Netgear XR700 - potężna specyfikacja

Zapewnienie bieżącej priorytetyzacji zadań i stabilnego delegowania zasobów jest możliwe dzięki zastosowaniu 4-rdzeniowego procesora 1,7 GHz, wspartego przez 1 GB pamięci SDRAM DDR3. Listę podzespołów uzupełnia moduł pamięci NAND Flash o pojemności 215 MB Uzyskanie trójzakresowej charakterystyki w specyfikacji MU-MIMO zostało osiągnięte dzięki wykorzystaniu zestawu czterech anten ze wzmacniaczami.

Równie interesująco prezentuje się zestaw oferowanych złącz. Do dyspozycji użytkownika oddano siedem gigabitowych portów Ethernet (6 LAN i 1 WAN),a także 10-gigabitowy port SFP+. Nie zabrakło również 2 złącz USB 3.0, ułatwiających szybką wymianę danych.

Netgear XR700 - zestaw i wykonanie

Router jest sprzedawany w stosunkowo dużym kartonie. W jego wnętrzu, oprócz samego urządzenia odnajdziemy również pakiet instrukcji, przewód Ethernet oraz ładowarkę sieciową. Anteny są przytwierdzone do routera na stałe, więc nie ma konieczności ich przykręcania przed uruchomieniem urządzenia. Konstrukcja routera została wykonana z matowego tworzywa dobrej jakości. Górną część obudowy wykończono metalową siatką, usprawniającą chłodzenie wnętrza. Metalową płytkę z otworami odnajdziemy także na spodzie XR700. Również tutaj ulokowano dwa otwory montażowe, pozwalające przyczepić router na ścianie. Stopki urządzenia wykonano z gumy, zapewniającej stabilną pozycję na podłożu.

Zastosowanie imponującego zestawu złącz i metod komunikacji, sprawiło że frontowy panel sygnalizacyjny zawiera aż 16 diod. W razie potrzeby mogą one zostać wyłączone, przełącznikiem ulokowanym z tyłu obudowy.

Netgear XR700 - instalacja i oprogramowanie

Przeprowadzenie pierwszej instalacji Netgear XR700 jest dziecinnie proste. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu, a następnie połączyć się z nim za pomocą danych wskazanych na naklejce z opakowania. Na początku system przeprowadza automatyczną weryfikację parametrów łącza, a następnie pozwala na zdefiniowanie podstawowych haseł dostępowych. Cała procedura trwa mniej niż 5 minut.

Bezpośrednio po pierwszej instalacji, użytkownik zostaje przeniesiony do pulpitu sterowania oprogramowaniem DumaOS. Główny pulpit można dowolnie personalizować, umieszczając na nim statystyki i informacje dotyczące aktualnej transmisji danych czy obciążenia procesora. Co istotne oprogramowanie zawiera sporo interesujących opcji dla graczy. Pierwszą z nich jest Geo-Filter. Pozwala on na ustawienie maksymalnego zakresu obszaru z jakiego mogą pochodzić serwery z którymi użytkownik chce się łączyć. Dzięki temu podczas rozgrywki uniknie odległych połączeń, generujących wysokie pingi.

Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest funkcja QoS. Pozwala ona na bardzo szczegółowe priorytetyzowanie ruchu. Dzięki temu za pomocą jednego kliknięcia można sprawić, że większość dostępnych zasobów będzie skierowana do komputera z uruchomioną grą czy telewizora odtwarzającego film w 4K.

Ostatnim z zestawu niezwykle przydatnych narzędzi jest monitor połączeń. Dzięki niemu użytkownik może na bieżąco śledzić ruch przewodowy i bezprzewodowy pochodzący ze wszystkich podłączonych urządzeń. Oprogramowanie nie tylko wyróżnia rodzaje podłączonego sprzętu, ale również w przybliżeniu rozpoznaje sposoby wykorzystania zasobów, oznaczając te przeznaczone na portale społecznościowe, strumieniowanie wideo czy rozgrywkę online.

Dodatkowo Netgear XR700 posiada hybrydowy VPN. Oznacza to, że użytkownik może ukryć swój adres IP poprzez połączenie z oddzielnym serwerem, a następnie zdecydować które aktywności mają pracować w trybie chronionym, a które nie. Co istotne użytkownik może samodzielnie zdefiniować położenie serwera maskującego, dzięki czemu możliwe jest obejście różnego rodzaju ograniczeń krajowych. Miłym uzupełnieniem jest obecność oprogramowania Plex Media Server, pozwalającego wykorzystać router w roli prostego serwera multimediów po podłączeniu pamięci przenośnej.

Netgear XR700 - praca i wydajność

Podczas przeprowadzonych testów, maksymalna przepustowość routera osiągała 550 Mbps w trybie 5GHz. Wynik ten dotyczy pracy w bezpośredniej bliskości urządzenia. Podczas testowania w warunkach użytkowych, czyli na przestrzeni 2 sąsiadujących ze sobą pięter, spadki przepustowości mieściły się w przedziale 100-150 Mbps. Szczególnie imponująco prezentuje się jednak maksymalny zasięg routera. Dopiero różnica 3 pięter w przypadku budynku jednorodzinnego, pozwoliła na odnotowanie spadku siły sygnału o około 50%. W większości przypadków taka moc transmisji redukuje konieczność stosowania wzmacniaczy sygnału. Przez wzgląd na tak dobre parametry, nie udało nam się odnotować maksymalnego zasięgu sieci bezprzewodowej w linii wzroku.

Weryfikacji poddaliśmy również realną prędkość przesyłania plików (bez połączenia z Internetem). Wynik na poziomie 37 MB/s można uznać za bardzo zadowalający.

Netgear XR700 - ocena i podsumowanie

Router Netgear XR700 to rewelacyjny produkt. Jego wyróżnikiem jest wsparcie dla protokołu WiFi 802.11ad działającego w paśmie 60 Hz. Trójzakresowy charakter pozwala w tym wypadku na optymalne dostosowanie sposobu połączenia do posiadanej infrastruktury. Na pochwałę zasługuje również obecność 10-gigabitowego portu SFP+. Świetnie prezentuje się także oprogramowanie DumaOS z bogatym zestawem funkcji wspierających gracza. Trochę szkoda, że nie jest ono jeszcze dostępne w języku polskim.

Router zapewnia bardzo dobre wyniki transmisji danych oraz absolutnie wzorowy zasięg efektywnego połączenia bezprzewodowego. Netgear XR700 to urządzenie godne polecenia.