Netgear Orbi Voice RBK50V - zestaw mesh z Amazon Alexa

Testujemy Netgear Voice Orbi, czyli zestaw WiFi Mesh z routerem i inteligentnym głośnikiem. Sprawdzamy możliwości oferowane przez sprzęt sieciowy z obsługą Amazon Alexa oraz oceniamy jakość nagłośnienia od Harman Kardon.

Systemy mesh to zestawy składające się z routera oraz współpracujących z nim wzmacniaczy. Atutem tak przygotowanego pakietu jest wysoka kompatybilność i skuteczność, a także prostota instalacji. Zazwyczaj potrzeba dosłownie kilku chwil aby skutecznie pokryć siecią bezprzewodową cały dom. Netgear Orbi Voice RBK50V to właśnie zestaw mesh, którego moc pozwala na pokrycie do 300 m2 przestrzeni. Dotychczas na łamach naszego serwisu mogliście zapoznać się z recenzją podobnego sprzętu czyli Netgear Orbi RBK20. Przeprowadzone przez nas testy udowodniły wysoką skuteczność urządzeń Netgear Orbi. Naszą uwagę zwróciła również intuicyjna instalacja oraz daleko idąca bezobsługowość. Model Orbi Voice RBK50V to jednak dużo bardziej zaawansowane rozwiązanie. Wyróżnikiem produktu jest satelita pełniąca rolę inteligentnego głośnika. Dzięki temu sprzęt obsługuje pracę asystenta głosowego Amazon Alexa oraz wspiera aplikację Spotify. Bez wątpienia jest to jedna z najciekawszych innowacji w świecie sprzętu sieciowego.

Netgear Orbi Voice: Instalacja i przygotowanie do pracy

Zestaw Orbi Voice RBK50V składa się z routera RBR50 oraz inteligentnego głośnika RBS40V pełniącego rolę satelity wzmacniającego sygnał. Ponadto w opakowaniu znajdują się dwie ładowarki sieciowe, adaptery do gniazdek, a także przewód Ethernet.

Najprostszym sposobem na zainstalowanie zestawu jest skorzystanie z dedykowanej, darmowej aplikacji na urządzenia mobilne. Wystarczy podłączyć router i satelitę do zasilania, a następnie połączyć smartfon z utworzoną siecią korzystając przy tym z danych umieszczonych na routerze. Aplikacja rozpozna instalowany zestaw i poprosi o wpisanie nowych danych pozwalających na rozpoznawanie sieci i późniejsze logowanie się do niej. Niezbędne będzie również założenie konta w usłudze Netgear Orbi. Cały proces instalacyjny zajmuje około 5 minut. Przez wzgląd na funkcje związane z obsługą inteligentnego głośnika pełne skonfigurowanie urządzenia będzie przebiegać nieco dłużej niż w przypadku zwykłego zestawu mesh. Dodatkowe kroki w tym wypadku to logowanie do konta Amazon Alexa, instalowanie aplikacji asystenta głosowego oraz definiowanie konta Spotify.

Netgear Orbi Voice: Specyfikacja i oprogramowanie

Zastosowany w zestawie router to trójzakresowe urządzenie AC3000 pracujące w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Sprzęt obsługuje technologię MU-MIMO oraz posiada wbudowane anteny z wzmacniaczami o dużej mocy. Przetwarzanie znacznych ilości danych jest możliwe dzięki zastosowaniu czterordzeniowego procesora oraz 512 MB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano 4 porty Gigabit Ethernet oraz gniazdo USB.

Głośnik w formie urządzenia satelitarnego to urządzenie trójzakresowe AC2200 z dwoma portami Ethernet.

Najważniejszym narzędziem do obsługi zestawu jest darmowa aplikacja Netgear Orbi. Pozwala ona na konfigurowanie sieci, śledzenie ruchu sieciowego, dokonywanie pomiarów prędkości łącza czy tworzenie kont dla gości. W przypadku Orbi Voice aplikacja służy również do konfigurowania części funkcji związanych z obsługą inteligentnego głośnika.

Ponadto system jest kompatybilny z aplikacją Circle Home rozszerzającą funkcje związane z kontrolą rodzicielską. Dzięki niej użytkownik może łatwo przyporządkowywać zasoby i zakres prezentowanych treści do urządzeń znajdujących się w sieci.

Według zapewnień producenta zestaw Orbi Voice RBK50V ma zapewniać pokrycie siecią bezprzewodową przestrzeni 300 m2. Podczas redakcyjnych testów, zorganizowanych w czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni 250 m2 pokrycie siecią wynosiło 100%. Spadki siły sygnału w żadnym punkcie nie przekroczyły 20%. Warto podkreślić, że router efektywnie wykorzystał pełnię możliwości dostępnej infrastruktury, a maksymalne spadki prędkości transferu względem punktu nadawczego oscylowały w granicach 10-12%.

Netgear Orbi Voice: Inteligentny głośnik z Amazon Alexa

Najciekawszym elementem zestawu Orbi Voice jest oczywiście inteligentny głośnik. Wykorzystuje on asystenta Amazon Alexa. Pierwszy raz głos Alexy usłyszymy tuż po podłączeniu głośnika do zasilania. Asystent poinformuje nas, że przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić instalację w aplikacji Netgear Orbi.

Konfiguracja polega w tym wypadku na logowaniu do darmowego konta Amazon. Uzyskanie pełni możliwości głośnika jest możliwe po zainstalowaniu na smartfonie aplikacji Amazon Alexa oraz aplikacji Spotify.

Niezmiennie Amazon Alexa nie jest dostępna w języku polskim. Większość użytkowników zdecyduje się na korzystanie z anglojęzycznej komunikacji. Głośnik bez problemów wyłapuje komunikaty. Standardowo asystent pomoże nam w planowaniu dnia, odpowie na nasze pytania czy opowie żart - ilość możliwości komunikacyjnych jest naprawdę imponująca. Użytkownik może zdefiniować głośność pracy systemu za pomocą dotykowego panelu z podświetleniem ulokowanego w górnej części urządzenia. Co istotne dźwięk jest przyjemny i czytelny. Głośnik doskonale sprawdza się również podczas odtwarzania muzyki oferując przyjemny dźwięk z miękkim podbiciem basowym. Odpowiednią jakość brzmienia zapewniła w tym wypadku renomowana marka audio Harman Kardon.

Netgear Orbi Voice: Podsumowanie i cena

Zestaw Netgear Orbi Voice RBK50V to świetne urządzenie, które pozwala na łatwe uzyskanie stabilnego połączenia bezprzewodowego na przestrzeni 250 m2. Sprzęt bez problemu wykorzysta potencjał infrastruktury sieciowej w każdym domu. Wyróżnikiem testowanego modelu jest satelita wzmacniająca pełniąca jednocześnie rolę inteligentnego głośnika. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku. Sprzęt rekomendujemy w szczególności entuzjastom nowinek technologicznych. Niestety użytkownicy z Polski wciąż nie uzyskają 100% możliwości oferowanych przez asystenta Amazon Alexa.