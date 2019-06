Netgear prezentuje pierwsze rutery Wi-fi 6 - są drogie

Wi-fi 6 to najnowszy standard komunikacji, obiecujący bardzo duże prędkości transferu danych. Jednak pierwsze dedykowane mu rutery, jakie pokazał Netgear, wręcz odstraszają cenami.

David Henry, pełniący w Netgear funkcję senior vicepresident of Connected Home Products, powiedział, że "Wi-Fi 6 to największa zmiana w standardach połączeń bezprzewodowych w okresie ostatnich 6 lat. Nie tylko znacznie zwiększa prędkość przesyłania danych, ale również umożliwia jednoczesne podłączenie kilku urządzeń sieciowych. Dzięki temu nie tylko umożliwia łączenie się z siecią na laptopach, smartfonach czy komputerach, ale również pozwala na sprawne działanie urządzeń Internetu Rzeczy".

Pierwszy ruter Wi-Fi 6, sygnowany przez Netgear, to Nighthawk AX8, zapowiedziany w kwietniu b.r. Jest to model dwuzakresowy, ośmiostrumieniowy, który korzysta ze standardu 802.11ax, pozwalającego osiągnąć szybkość 6GBps. Jego cena - ok. 1500 złotych.

Nighthawk AX4 jest tańszy - kosztuje ok. 700 złotych. Jest również dwuzakresowy, obsłguje cztery strumienie, a wydajny dwurdzeniowy procesor pozwala obsłużyć wielu użytkowników sieci w tym samym czasie. Dzięki OFDMA, 1204 QAC i wsparciu dla kanałów 160 MHz, Nighthawk AX4 zapewnia nawet 4-krotnie wyższą wydajność niż tradycyjne routery Wi-Fi - 3 Gbps.

Ostatni z modeli Wi-fi 6 to Nighthawk AX12. 12-strumieniowy ruter obsługuje sieć bezprzewodową w standardzie 802.11ax, a zoptymalizowany pod kątem technologii AX czterordzeniowy, 64-bitowy procesor o częstotliwości 2,2 GHz pozwalają na obsługę aplikacji inteligentnego domu, niezwykle płynne przesyłanie strumieniowe materiałów w jakości 4K UHD, gry online i wiele innych. Sieć AX WiFi wyposażona jest w technologię OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), która znacznie zwiększa pojemność sieci, a także zmniejsza opóźnienia. Model Nighthawk AX12 to także pierwszy domowy router NETGEAR z portem 5Gig. Cena? Ok. 3 tys. złotych.