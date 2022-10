Netto: ostatnie dni wielkiej wyprzedaży narzędzi - pospiesz się, jeśli chcesz kupić je w tak niskiej cenie

Netto posiada coraz bardziej rozbudowaną ofertę artykułów przemysłowych - w tym m.in. narzędzi. Któż nie potrzebuje ich w domu? Już teraz, wystartowała najnowsza akcja promocyjna, dzięki której kupisz je z wysokim rabatem! Sprawdź, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Netto: wielka wyprzedaż narzędzi

Niezależnie od tego czy należysz do grona sympatyków majsterkowania, czy zdarza Ci się dokonywać wyłącznie drobnych napraw - bez odpowiedniego sprzętu, będzie to niemożliwe. Niezbędne narzędzia i akcesoria pozwolą Ci samodzielnie dokonać drobnych prac remontowych, a dzięki specjalnej akcji promocyjnej w Netto, kupisz je w znacząco obniżonej cenie. Sprawdziliśmy, co kryje się pod wielką wyprzedażą! Startuje już dziś - 29 września i potrwa wyłącznie do 5 października. Zważając na ograniczoną liczbę asortymentu, pewne produkty mogą zniknąć ze sklepów nieco szybciej.

Netto: wielka wyprzedaż narzędzi - przegląd atrakcyjnych ofert

Miniwkętarka z zestawem narzędzi

zestaw zawiera: bity do wkrętarki, magnetyczne złącza, kombinerki, uchwyt do bitów, nóż uniwersalny, zapasowe ostrza do noża, klucze imbusowe, taśmę mierniczą, młotek ciesielski

czas ładowania akumulatora 3-5 h

prędkość obrotowa 230 obr./mi.

walizka w zestawie

Wiertarka udarowa 810 Watt

walizka w zestawie

napięcie wejściowe 220-240 V - 50 Hz

prędkość bez obciążenia 0-3100 obr./min

maks. średnica wiercenia w drewnie 25 mm, w betonie 13 mm, w metalu 10 mm

Szlifierka multifunkcyjna 200 Watt

prędkość obrotowa bez obciążenia 7000-12000 obr./min

reduktor do zewnętrznego odsysania

pojemnik na pył

płyta szlifierska: okrągła, trójkątna, prostokątna

Wyrzynarka 400 Watt

prędkość obrotowa bez obciążenia 15000 obr./min

cięcia ukośne 0-45° strona lewa/prawa

napięcie wejściowe 220-240 V ~ 50 Hz

Automatyczny zszywacz tapicerski

akumulator 3,6 V, 1500 mAh litowo-jonowy

szer. zszywki 11,3 mm

dł. zszywki 4-10 mm

dł. gwoździa 10 mm

w zestawie 2000 zszywek oraz 500 gwoździ

prędkość maks. 30/min

Pistolet natryskowy 400 Watt

w zestawie: dysze 1,0/1,8/2,5 mm

pojemność: 800 ml

Ostrzałka multifunkcyjna 65 Watt

napięcie wejściowe 230-240 V - 50 Hz

prędkość obrotowa bez obciążenia 8000 obr./min

Latarka – szperacz

zasilana poprzez USB

w zestawie kabel USB o dł. 50 cm

kompaktowa

