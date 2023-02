Netto przedstawia ofertę...elektronarzędzi! Konkurencja dla Lidla i Biedronki?

Elektronarzędzia przydają się niemal w każdym domu, tak więc nic dziwnego, że coraz więcej sieci wprowadza takowe produkty do swoich ofert. Jedna z najnowszych gazetek Netto jest dedykowana zarówno dla majsterkowiczów, jak i osób, które chcąc nie chcąc - muszą podjąć się koniecznych napraw w domowym zaciszu. Sprawdźmy, czy oferta ma szansę konkurować z Biedronką czy Lidlem.

Sieci sklepów Netto poświeciliśmy chwilę już wielokrotnie, a to ze względu na stale poszerzającą się ofertę rozmaitych artykułów przemysłowych. Mowa tu zarówno o gadżetach, elektronice, jak i AGD. Tematyczne gazetki nierzadko są niemałą niespodzianką i okazją do upolowania budżetowych produktów, podczas codziennych zakupów. Najnowsza gazetka może ucieszyć kolejną grupę klientów, a mianowicie tych, którzy kochają majsterkować, ale i nie tylko...

Elektronarzędzia w Netto - sprawdź, co oferuje TECHLINER

Już od 9 lutego będziemy mieli okazję zakupić elektronarzędzia, a także akcesoria maki TECHLINER. Nie jest to zupełna nowość, ponieważ pojedyncze produkty pojawiały się w Netto już w przeszłości. Niemniej, teraz rzeczywiście jest w czym wybierać! Niestety w dalszym ciągu Netto nie uaktywniło platformy zakupowej online, tak więc produkty będą dostępne wyłącznie w stacjonarnych sklepach. Ostatnie sztuki mają widnieć na półkach aż do środy, 15 lutego.

Zobacz również:

Biorąc pod uwagę zasobność oferty i atrakcyjne ceny, jest to dość dobra okazja do zakupów. Czy sieć ma szansę konkurować z Lidlem i Biedronką? Na ten moment raczej nie, jednak skupiając się wyłącznie na ofertach stacjonarnych - może być to dobry początek na budowanie zaufania klientów i solidnej kategorii produktowej. Mamy cichą nadzieję, że elektronarzędzia będą pojawiać się w Netto znacznie częściej! Ze szczegółami możesz zapoznać się pod tym linkiem.

Sprawdź również: Lidl przecenia elektronarzędzia. Taka okazja szybko się nie powtórzy.