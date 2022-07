Netto: robot sprzątający za niespełna 140 zł? [25.07.2022]

Coraz więcej dyskontów oraz marketów wprowadza ofertę znacząco wykraczającą poza artykuły spożywcze. Od pewnego czasu do grona dołączyło również Netto. Tym razem zaskoczył nas robot sprzątający w wyjątkowo niskiej cenie.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że artykuły przemysłowe na stałe zagościły w sieci sklepów takich jak m.in. Netto. Jest to okazja, aby upolować prawdziwą okazję podczas codziennych zakupów. Tym razem, do Netto trafił nieprzeciętny sprzęt, a mianowicie - robot sprzątający. Pożądane, innowacyjne urządzenie gości w polskich domach coraz częściej. Jak prezentują się parametry modelu z Netto? Sprawdzamy, co ma do zaoferowania!

Robot sprzątający

Urządzenie wyposażono w akumulator litowy o pojemności 1200 mAh - pełne naładowanie pozwala na aż 80 minut ciągłej pracy. Przez ten czas, jest w stanie wysprzątać powierzchnie o metrażu około 90 - 120 m2. Jest to atut zwłaszcza w przypadku większych domów, ponieważ nie ma konieczności zasilania robota w trakcie porządków. Jeśli twoje mieszkanie jest mniejsze, akumulator umożliwi kilkukrotne sprzątanie bez konieczności powtórnego ładowania (zajmuje to około 3h). Cechuje się stosunkowo cichą pracą - generowany hałas to około 55 dB. Dzięki wielofunkcyjnym szczotkom, poradzi sobie również z wymiataniem zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach, w tym pod meblami.

Zobacz również:

Robot sprzątający jest dostępny w wybranych sklepach Netto od 25 do 30 lipca.

Cena: 139 zł

Jest to dobra alternatywa dla osób, które chcą przekonać się o działaniu robotów sprzątających wraz z ograniczonym budżetem. Urządzenie z pewnością spełni swoją funkcję, jednak biorąc pod uwagę cenę - nie możemy oczekiwać kompleksowego sprzątania w oparciu o innowacyjne rozwiązania i czujniki. Czy warto? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to zależne od potrzeb oraz powierzchni. Netto nie zamieściło parametrów takich jak m.in. moc ssania, więc możemy przypuszczać, że nie jest to najsilniejsza strona robota. Niemniej, warto przekonać się o tym samemu, ponieważ dotychczas zaskoczyło nas już wiele urządzeń.

Wszystkie artykuły z sieci sklepów znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź również: Biedronka: taniej nawet do -40% na artykuły przemysłowe - limitowana oferta.