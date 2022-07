Netto: te produkty z oferty AGD i RTV nas zaciekawiły - tak jak ich niskie ceny [11.07.2022]

Coraz więcej dyskontów oraz marketów wprowadza ofertę znacząco wykraczającą poza artykuły spożywcze FMCG. Od pewnego czasu do grona dołączyło również znane niemal wszystkim - Netto. Przyjrzeliśmy się bliżej ofercie produktom przemysłowym z najnowszej gazetki - oto co wybraliśmy!

Gazetka Netto - RTV, AGD, elektronika

Każdy miłośnik przyrządzania posiłków i gotowania wie doskonale, jak ważny jest odpowiedni sprzęt AGD i RTV. Umożliwia on nie tylko poszerzenie kulinarnych horyzontów, ale i znacząco przyspiesza proces przygotowania. Dziś, pod lupę trafia oferta sieci sklepów Netto - czy warto wybrać się do stacjonarnych sklepów? Przedstawiamy, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Gazetka Netto od 07.07

Blender kielichowy 1250 W

szklany kielich z dzióbkiem i miarką

okrywa kielicha zapobiega pryskaniu

tnie owoce, warzywa, orzechy oraz kruszy lód

idealny do koktajli, smoothie, zup typu krem, gładkich sosów i innych płynnych oraz półpłynnych produktów

antypoślizgowe nóżki

4 prędkości

funkcja pulsacyjna

ostrza ze stali nierdzewnej

1,5 l

Cena: 159 zł

Spiralizer do warzyw 80 W

3 różne ostrza

tarka spiralna

prosty w użyciu

urządzenie łatwe w czyszczeniu

1,5 l

Cena: 129 zł

Urządzenie do robienia koktajli lodowych 20 W

wym. 42 × 20 × 20 cm

napoje slushy gotowe od 15 do 25 min

precyzyjne nalewanie

1 l

Cena: 129 zł

Maszyna do lodów z podstawą 18W

do przyrządzania różnorodnych lodów

lody gotowe od 20-45 minut

z podstawką

wymiary: 24 x 44 cm

emituje niski poziom hałasu

Cena: 129 zł

Oferta jest ważna do 13 lipca.

Gazetka Netto od 11.07

Klimatyzer 3 w 1

wym. 16 cm x 16 cm x 16 cm

zbiornik na wodę o pojemności 375 ml

wydajność 85m3/h

zasilane USB

wbudowane oświetlenie LED

Cena: 59 zł

Wentylator podłogowy 40 Watt

moc: 40 Watt

średnica: 35 cm

3 prędkości nawiewu

regulacja kąta nachylenia

stabilna podstawa z nóżkami

Cena: 129 zł

Oferta jest ważna do 16 lipca.

