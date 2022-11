Netto: wielka wyprzedaż urządzeń AGD - dziś ostatni dzień, aby kupić je w tak niskiej cenie

Netto posiada coraz bardziej rozbudowaną ofertę artykułów przemysłowych - w tym m.in. AGD. Któż nie potrzebuje ich w domu? Już teraz, wystartowała najnowsza akcja promocyjna, dzięki której kupisz je z wysokim rabatem! Sprawdź, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Netto: wielka wyprzedaż sprzętów kuchennych

Niezależnie od tego czy należysz do grona sympatyków kulinarnych rewolucji, czy zdarza Ci się przyrządzać dania wyłącznie okazjonalnie - bez odpowiedniego sprzętu, będzie to niemożliwe. Niezbędne urządzenia pozwolą Ci samodzielnie wyczarować ulubione potrawy, a dzięki specjalnej akcji promocyjnej w Netto, kupisz je w znacząco obniżonej cenie. Sprawdziliśmy, co kryje się pod wielką wyprzedażą!

Netto: wielka wyprzedaż AGD - przegląd atrakcyjnych ofert

Toster 1000 Watt

funkcja odgrzewania

funkcja odmrażania

taca na okruchy

7-stopniowa regulacja

na 2 kromki chleba

Ekspres przelewowy 1000 Watt

funkcja automatycznego wyłączania (po 30 min)

funkcja podtrzymywania ciepła 80-830 C

funkcja zapobiegająca kapaniu

1,25 l

Bezprzewodowy odkurzacz 3w1

2 ustawienia prędkości zapewniają dodatkowe ssanie

łatwe przechowywanie dzięki możliwości montażu na ścianie

do 45 min pracy na jednym ładowaniu

do wszystkich rodzajów podłóg

duża wydajność odkurzania

Frytownica

do smażenia na głębokim tłuszczu

w pokrywce wyjmowany filtr eliminujący zapachy

kosz ze stali nierdzewnej z odłączanym uchwytem, który można myć w zmywarce

nienagrzewająca powłoka zewnętrzna

regulacja temperatury od 80 do 190°C

Mop parowy

pojemnik na wodę 400 ml przebija się przez tłuszcz i brud

nagrzewanie w 15 sekund

16-elementowy zestaw akcesoriów

ultralekki

czyści i zabija 99,9% bakterii

5 m przewodu zasilającego

Urządzenie multifunkcyjne

4 w 1

moc: 400 W

w zestawie z bidonem

Naleśnikarka

moc: 1000 W

średnica: 30,5 cm

w zestawie drewniana szpatułka i przyrząd do rozprowadzania ciasta

Maszynka do mielenia

do mielenia mięs, warzyw

moc: 300 W

Akcja wystartowała już 3 listopada i potrwa wyłącznie do dziś - 9 listopada. Zważając na ograniczoną liczbę asortymentu, pewne produkty mogą zniknąć ze sklepów nieco szybciej. Ich aktualna dostępność jest więc uzależniona od danego sklepu. Pełną ofertę znajdziesz pod tym linkiem.

