Netto: wielka wyprzedaż urządzeń AGD - pospiesz się, jeśli chcesz kupić je w tak niskiej cenie

Netto posiada coraz bardziej rozbudowaną ofertę artykułów przemysłowych - w tym m.in. AGD. Któż nie potrzebuje ich w domu? Już teraz, wystartowała najnowsza akcja promocyjna, dzięki której kupisz je z wysokim rabatem! Sprawdź, co szczególnie zwróciło naszą uwagę.

Netto: wielka wyprzedaż sprzętów kuchennych

Niezależnie od tego czy należysz do grona sympatyków kulinarnych rewolucji, czy zdarza Ci się przyrządzać dania wyłącznie okazjonalnie - bez odpowiedniego sprzętu, będzie to niemożliwe. Niezbędne urządzenia pozwolą Ci samodzielnie wyczarować ulubione potrawy, a dzięki specjalnej akcji promocyjnej w Netto, kupisz je w znacząco obniżonej cenie. Sprawdziliśmy, co kryje się pod wielką wyprzedażą! Startuje już dziś, 20 października i potrwa wyłącznie do 26 października. Zważając na ograniczoną liczbę asortymentu, pewne produkty mogą zniknąć ze sklepów nieco szybciej. Ich aktualna dostępność jest więc uzależniona od danego sklepu.

Netto: wielka wyprzedaż AGD - przegląd atrakcyjnych ofert

Czajnik elektryczny 2200 Watt

komora do przechowywania kabla zasilającego

pojemność: 1,7 l

lampka kontrolna

wskaźnik poziomu wody

Blender ręczny 250 Watt

ostrza tnące ze stali nierdzewnej

łatwe czyszczenie

2 ustawienia prędkości

Mikser ręczny 400 Watt

funkcja turbo

elastyczna odgięta przewodu

6 ustawień prędkości

chromowane mieszaki i trzepaki

Toster 750 Watt

funkcja automatycznego wyłączania

w zestawie podgrzewacz do bułek

taca na okruchy

6-stopniowa regulacja zarumienienia

na 2 kromki chleba

Blender kielichowy 400 Watt

ostrza tnące ze stali nierdzewnej

kielich nadaje się do mycia w zmywarce

2 ustawienia prędkości i funkcja pulsacyjna

blokada zabezpieczająca

Gofrownica 1000 Watt

regulacja temperatury

powłoka nieprzywierająca

na 3 gofry

