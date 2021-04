Neuralink Elona Muska udostępnił film, na którym małpa steruje grą za pomocą myśli

Należący do Elona Muska startup Neuralink udostępnił materiał filmowy, na którym widać małpę grającą w Ponga za pomocą myśli. Widok, co najmniej ciekawy

Już jakiś czas temu poinformowano, że należący do miliardera Elona Muska startup technologiczny Neuralink dokonał czegoś wyjątkowo ciekawego. Opracowującym technologię sterowania urządzeniami za pomocą myśli naukowcom udało się wczepić niewielkich rozmiarów nadajnik bezpośrednio do mózgu małpy. Jak chwalił się sam Musk za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym Twitter, zabieg umieszczenia nadajnika przebiegł bez żadnych problemów, a pozostała po nim blizna jest stosunkowo niewielka.

Poinformowano także, iż pacjent, czyli makak o imieniu Pager nie wykazuje, aby odczuwał negatywne skutki zabiegu czy jakiegoś rodzaju dyskomfort. Z kolei wyniki zabiegu to istotny powód do dumy, ponieważ nadajnik przetwarza zarejestrowane wcześniej fale myślowe małpy i przekształca je na sygnał kierowany do urządzenia docelowego. Tym sposobem, odczytuje ono i reaguje na zamiary użytkownika.

Jak można zobaczyć na poniższym materiale, początkowo grający w grę Pong makak używał w celu sterowania specjalnego joysticka po to, aby nadajnik nauczył się rozpoznawać odpowiednie fale mózgowe pojawiające się podczas wykonywania poszczególnych czynności.

Następnie joystick został odłączony, a Pager nadal kontynuował rozgrywkę. Ostatecznie także joystick został usunięty, co nie przeszkodziło małpie w dalszej rozgrywce, prowadzonej już wyłącznie za pomocą myśli.

To nie jedyne rewolucje, do których w ostatnim czasie przyczynił się ekscentryczny miliarder Elon Musk. Inna należąca do niego firma - Tesla, jako pierwsza wprowadziła możliwość dokonywania zakupu samochodów za bitcoiny.