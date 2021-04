New Amsterdam Sezon 3 - gdzie obejrzeć?

Trzeci sezon "New Amsterdam" swoją premierę miał 2 marca, jednak póki co nie jest dostępny w Polsce. Gdzie w takim razie obejrzeć najnowsze odcinki serialu? Podpowiadamy.

"New Amsterdam" to serial medyczny, który w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności na Netflixie. Historia publicznego szpitala prowadzonego przez nowego dyrektora Maxa Goodwina podbija serce niejednego widza. Do dnia dzisiejszego opublikowane są niepełne trzy sezony serialu. Dlaczego niepełne? Dlatego, że 3 sezon jest w trakcie publikacji. Twórcy zdecydowali się wypuszczać jeden odcinek co tydzień, począwszy od 2 marca. Niestety, odcinki 3 sezonu nie są dostępne dla terenów spoza Stanów Zjednoczonych, w tym dla Polaków. Jest jednak jeden sposób, który pozwoli je obejrzeć już teraz, nie czekając na światową premierę.

New Amsterdam - o czym jest?

"New Amsterdam" to serial, który niezaprzeczalnie jest idealny na wieczorny chill. To taki "Dr. House", tylko główny lekarz nie jest bucem, a sympatycznym (chociaż nieustępliwym) gościem. Scenariusz do serialu "New Amsterdam" został napisany na podstawie książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital" autorstwa Erica Manheimera. Fabuła opowiada o niezwykłym doktorze Maxie Goodwinie, który zostaje dyrektorem najstarszego szpitala w USA. Od teraz każdy dzień to nowa rewolucja - dla dobra pacjentów.

Reżyser: David Schulner

David Schulner Obsada: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez

Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine, Alejandro Hernandez Twórcy: Dr. Eric Manheimer, David Schulner

Dr. Eric Manheimer, David Schulner Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny

Uczuciowy, Wzruszający, Pogodny Kraj produkcji: USA

USA Kategoria wiekowa: 16+

New Amsterdam - Sezon 3

Zacznijmy od powodu, dla którego 3 sezon serialu "New Amsterdam" nie doczekał się jeszcze światowej premiery. Jak się okazuje, twórcy poświęcili znaczną jego część pandemii i uważają, że jego publikacja w aktualnych czasach, gdy cały świat walczy z COVID-19, była by nie na miejscu. Na całe szczęście, ban nie tyczy się Stanów Zjednoczonych, gdzie regularnie w każdy wtorek wypuszczany jest nowy odcinek na kanale NBC.

Dodatkowo na kanałach telewizji NBC opublikowano materiały promocyjne. Na YouTubie został umieszczony zwiastun 3 sezonu wraz z krótkim opisem tego, co na nas czeka.

Kiedy dr Max Goodwin (Ryan Eggold) przejął Nowy Amsterdam, zadał proste, rewolucyjne pytanie: „Jak mogę pomóc?”. W trzecim sezonie Max i jego zespół stają przed trudnym zadaniem podtrzymania optymizmu podczas pandemii, która ujawniła ogromne nierówności w naszej opiece zdrowotnej. Max nie jest już zadowolony z naprawy zepsutego systemu. Jest zdeterminowany, aby go zburzyć i zbudować coś lepszego.

New Amsterdam Sezon 3 - spis odcinków

"The New Normal" - premiera 2 marca "Essential Workers" - premiera 9 marca "Safe Enough" - premiera 16 marca "This is All I Need" - premiera 23 marca "Blood Sweat & Tears" - premiera 30 marca

Jak obejrzeć 3 sezon serialu New Amsterdam?

Pierwsze dwa sezony serialu "New Amsterdam" można obejrzeć na platformie Netflix. Znajdują się tam wszystkie odcinki, które dostępne są z polskim i angielskim lektorem oraz z polskimi, angielskimi i rosyjskimi napisami. Trzeci sezon serialu nie jest publikowany w Polsce ze względu na decyzję twórców, jednak nie tyczy się to widzów amerykańskich. Tam odcinki wypuszczane są na kanale NBC. Niestety, nawet kiedy wejdziemy na stronę NBC, to i tak nie da się włączyć odcinka ze względu na blokadę lokalizacji. Sposobem na to jest skorzystanie z sieci VPN, która umożliwia dostęp do blokowanych treści oraz witryn. Warto więc zerknąć na ranking najlepszych VPN, który pomoże w wyborze oraz rozjaśni dokładnie działanie sieci VPN. Jest jednak jedna uwaga - odcinki trzeciego sezonu New Amsterdam na witrynie NBC są dostępne jedynie w angielskiej wersji językowej.