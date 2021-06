New Normal Office – nowoczesne technologie biurowe w Twoim domu

Wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy podczas organizacji przestrzeni biurowej w domu. Tym bardziej, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej.

Spis treści

Wydarzenia ostatnich miesięcy, związane z wybuchem pandemii COVID-19, bez wątpienia bardzo wpłynęły na nasze życie. Pod wieloma względami był to wpływ negatywny, jednocześnie jednak ta specyficzna sytuacja zweryfikowała nasze spojrzenie na wiele kwestii, a liczne z nich wyeksponowała jako pozytywne. Tak jest m.in. w przypadku szeroko pojętej technologii oraz możliwości, jakie nam daje. Dobrym przykładem mogą tu być chociażby gry wideo – do niedawna marginalizowane, a nawet demonizowane i przedstawiane jako źródło agresji oraz potencjalnych uzależnień wśród młodzieży. Natomiast w trakcie kryzysu, a w szczególności podczas ograniczenia kontaktów społecznych okazało się, iż to stosunkowo młode medium jest nie tylko bezpieczną formą rozrywki, ale wręcz remedium na samotność podczas izolacji. Doszło nawet do tego, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która jeszcze przed pandemią przestrzegała przed zgubnym wpływem gier, po wybuchu kryzysu zaczęła je wręcz zalecać i chwalić pozytywne implikacje z nimi związane.

Technologia nie ogranicza się jednak jedynie do rozrywki, a wżyciu codziennym jest związana również bezpośrednio m.in. z pracą zawodową. W ostatnich, burzliwych miesiącach znaczna część przedsiębiorców oraz pracodawców zmuszona była przebudować dotychczasowe formy funkcjonowania i w miarę możliwości wdrożyć zdalny system wykonywania obowiązków. Logistyka z tym związana oczywiście nastręczyła wielu trudności, jednakże po ich przezwyciężeniu okazało się, iż rozwiązanie to może być nie tylko sukcesywne, ale również korzystne w dłuższej perspektywie. Dlatego też, choć często mówi się o przysłowiowym powrocie do normalności, wielu pracodawców już dziś deklaruje, iż zamierza pozostać przy modelu pracy zdalnej jeśli nie całkowicie, to przynajmniej hybrydowo.

Profesjonalne biuro w domu

Ten, kogo dotyczy temat pracy zdalnej, doskonale zdaje sobie sprawę, jak ona wygląda i na czym polega. Jak większość kwestii, taka forma wykonywania obowiązków ma zarówno swoje blaski (np. brak dojazdów do pracy, bardziej swobodny ubiór), jak i cienie. Najtrudniejsza w implementacji tego modelu jest głównie odpowiednia organizacja przestrzeni w domu tak, aby odpowiadała ona wykonywaniu naszych obowiązków. Jak jednak wiemy, nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać i zazwyczaj jest tak, że nie jesteśmy w stanie wyznaczyć takiej ilości miejsca, jaką dysponowaliśmy na terenie firmowego biura. Kolejną kwestią, bezpośrednio wiążącą się z zagospodarowaniem otoczenia, jest dobór odpowiedniego sprzętu i trzeba przyznać, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak istotny ma to wpływ na wygodę podczas wykonywania zdalnych obowiązków.

Chwila poświęcona na wybór odpowiednich urządzeń to niewiele, ale jest w stanie dużo zmienić w naszym zawodowym funkcjonowaniu na dłuższą metę. Z podobnego założenia wychodzą także poszczególni producenci sprzętu, którzy starają się odpowiednio dostosować swoje oferty do nowych oczekiwań i potrzeb użytkowników. Jednym z nich jest na przykład firma Dell Technologies, czyli popularny producent sprzętu komputerowego oraz dedykowanych mu peryferiów.

New Normal Office – nowa idea pracy zdalnej

W przypadku pracy biurowej w miejscu zatrudnienia sprawa jest dość prosta, bowiem to głównie pracodawca decyduje o tym, na czym i w jakim otoczeniu wykonujemy obowiązki. Nasza decyzyjność jest wtedy często ograniczona do ewentualnego, dodatkowego zagospodarowania przestrzeni znajdującej się na biurku, z pominięciem sprzętu komputerowego. Natomiast w przypadku organizacji pracy w domu, praktycznie wszystko zależy od pracownika i to on sam decyduje, w jakich warunkach będzie pracować. Tak więc komfort naszej pracy „biurowej” w domu zależy od nas samych i powinniśmy zadbać o jak najwyższy jego poziom.

Wybór sprzętu zależy często od przestrzeni, jaka dysponujemy

Dlatego też firma Dell Technologies stworzyła kampanię pod nazwą New Normal Office. Jest ona skoncentrowana właśnie na tworzeniu profesjonalnej przestrzeni do aktywności zawodowej w warunkach domowych i w jej ramach powstały m.in. materiały filmowe na temat zagospodarowania przestrzeni oraz doboru odpowiedniego sprzętu do pracy na odległość. W samym portfolio marki znajdziemy również szeroką gamę urządzeń, wśród których każdy, kto chce wykreować domowe środowisko pracy, znajdzie coś dla siebie i to bez względu na to, czy potrzebuje czegoś kompaktowego w formie laptopa, czy może nowoczesnego i wielofunkcyjnego monitora. Całość dopełnią także odpowiednio dobrane dodatki, takie jak myszka czy klawiatura.

Doświadczenia ostatnich miesięcy uzmysłowiły nam zalety poszczególnych rozwiązań i skłoniły do ich długoterminowej implementacji. Jednym z takowych jest praca zdalna, która jest opłacalna dla pracodawców, wygodna dla pracowników oraz stanowi nową przestrzeń działań dla producentów sprzętu, niezbędnego do wykonywania obowiązków w takiej formie. Przy tym wszystkim, podczas organizacji pracy w domu powinniśmy pamiętać głównie o naszym komforcie oraz potrzebie wszechstronności naszych urządzeń, przy których będziemy niejednokrotnie spędzać długie godziny. Wybór odpowiedniego sprzętu jest więc priorytetem, podczas którego nie powinniśmy iść na ustępstwa i poświęcić mu należytą dozę uwagi.