New World - dziś startują beta testy MMO od Amazon Games

Już dziś wystartują beta testy gry New World od Amazonu. Sprawdźcie, jak się do nich dostać.

Po latach oczekiwania, już niebawem każdy chętny będzie mógł wypróbować najnowszą grę od Amazon Games. Zanim to jednak nastąpi, wybrańcy będą mogli sprawdzić co kryje w sobie New World nieco wcześniej. Już dziś startują bowiem zamknięte beta testy gry. Jak się do nich dostać i czy warto? Podpowiadamy.

New World - kiedy wystartują beta testy?

Amazon już wcześniej ogłosił, że beta testy wystartują dokładnie dzisiaj (20 lipca), o godzinie 18:30 czasu polskiego i potrwają do 2 sierpnia.

Jak dostać się do beta testów New World?

Zagwarantowany udział w zamkniętych beta testach New World mają gracze, którzy zdecydowali się na zakup gry w przedsprzedaży. Złożenie pre-oredera jest zatem jedynym pewnym i skutecznym sposobem na dostanie się do bety. Wszyscy pozostali gracze muszą zarejestrować się na oficjalnej stronie gry, a następnie wziąć udział w losowaniu i liczyć na szczęście.

New World - co to jest i czy warto zagrać?

New World to najnowsza gra od Amazon Games, czyli oddziału gamingowego słynnej korporacji. New World to gra z gatunku MMORPG, która w założeniu ma rzucić wyzwanie takim tytułom jak: World of Warcraft, Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online. My mieliśmy już okazję sprawdzić New World w ramach alfa testów i jeśli jesteście ciekawi co kryje w sobie gra Amazonu, to zapraszamy do lektury.

