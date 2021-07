New World - graliśmy w MMO Amazonu! Czy jest na co czekać?

New World to wyczekiwana gra MMORPG od Amazon Game Studios. Czy po latach oczekiwania, sympatycy gatunku będą mieli powodu do radości? My już wiemy.

Amazon już kilka lat temu ogłosił, że na poważnie bierze się za tworzenie gier. Niestety, pomimo posiadania ogromnego budżetu i zasobów deweloperom do tej pory nie udało się wydać żadnego udanego tytułu. Oczywiście, z dziennikarskiego obowiązku, należy wspomnieć o Crucible, jednak ta sieciowa strzelanka typu free-to-play została wkrótce po premierze skasowana. Zespół Amazon Game Studios wciąż zatem nie ma na koncie żadnego sukcesu, pomimo tego, że istnieje już od 2012 roku. Największą nadzieją gamingowego oddziału Amazonu jest obecnie New World – MMORPG, które ma nawiązać walkę z największymi na rynku, czyli: nieśmiertelnym World of Warcraft, znakomitym Final Fantasy XIV czy popularnym The Elder Scrolls Online. Czy nowa gra z gatunku, który najlepsze lata ma już za sobą (MMORPG), ma szansę na zawojowanie rynku w 2021 roku? My mieliśmy okazję spędzić już z New World trochę czasu i możemy wam zdradzić z czym mamy do czynienia i czy warto no produkcję Amazonu czekać.

Nowy oryginalny świat

Akcja New World przenosi nas do fikcyjnego świat inspirowanego ziemią z okresu 17 wieku. Miejscem naszych działań będzie jedna, bardzo konkretna wyspa - Aeternum, która to była niedostępna dla ludzi od tysięcy lat. Gracze wcielają się w jednego ze śmiałków, któremu udało się na nią dostać. Szybko jednak okazuje się, że o „nowy świat” będzie trzeba walczyć i to nie tylko z innymi ludźmi, ale również nadprzyrodzonymi istotami. Samo uniwersum prezentuje się bardzo ciekawie. Amazonowi wielkie brawa należą się za odejście od klasycznej fantastyki i sięgnięcie po coś nowego. Mi osobiście świat z New World przypomina to, co studio Spiders zaoferowało nam w udanym Greedfall. Tego typu produkcji wciąż mamy jak „na lekarstwo”, więc New World z całą pewnością będzie miłą odskocznią od klasyki. Należy jednak pamiętać, że uniwersum przedstawione w grze Amazonu jest tylko inspirowane 17 wiekiem, więc nie zabraknie tu magii i nadprzyrodzonych istot.

Rozczarowujące początki

Pierwszy kontakt z grą wzbudził we mnie mieszane uczucia. Efektowne, renderowane intro wprowadza nas w ciekawe i mroczne uniwersum, jednak już po chwili czar pryska, a to za sprawą wyjątkowo ubogiego systemu tworzenia postaci. Gry MMORPG to wyjątkowy gatunek, w którym gracze nie spędzają godzin, ale często lata. Wygląd i przedstawienie awatara w cyfrowym świecie to dla wielu osób jeden z najważniejszych elementów produkcji. Niestety, w przypadku New World element ten został potraktowany „po macoszemu”. Ze względu na umiejscowienie gry 17-wiecznym świecie wybór rasy ogranicza się tylko do ludzi. Nie to jest jednak najgorsze, skromna ilość zmian i modyfikacji jakie oferuje nam edytor sprawia, że ciężko będzie stworzyć postać wyjątkową i unikalną. Wstęp do historii też nie należy do najbardziej oryginalnych, ot nasz statek rozbija się na niedostępnej od tysiącleci wyspie, a my musimy poradzić sobie w nowym, nieprzyjaznym świecie.

Czym dalej, tym lepiej

Pierwsze chwile spędzone przy New World nie wzbudziły we mnie zachwytu. Jednak z każdą spędzoną godziną odkrywałem kolejne elementy produkcji, która zaskakuje głębią i pomysłowością, choć nie oryginalnością. Na początek – rozwój postaci, ten przypomina zdecydowanie bardziej to co znamy z gier z serii The Elder Scrolls niż np. z klasycznych MMORPG. Oznacza to, że w New World nie znajdziemy klas postaci. Zamiast tego otrzymujemy pełną swobodę w rozwoju naszego bohatera. Dotyczy do zarówno wyboru głównych atrybutów – siły, zręczności, inteligencji, skupienia oraz kondycji, umiejętności, jak i konkretnej broni. Chcąc zwiększyć swoją biegłość w danym orężu musimy go po prostu używać, w zamian za zdobyte doświadczenie będziemy mogli wykupić szereg zdolności (zarówno pasywnych, jak i aktywnych). Podobnie wygląda rozwój umiejętności niebojowych – związanych z rzemiosłem. Każde oskórowane zwierze, wycięte drzewo czy zebrany surowiec zwiększa nasz poziom doświadczenia w wybranej przez nas ścieżce. W New World możemy zatem stworzyć jedną postać, którą będziemy mogli grać na różne sposoby. Zamiana z tanka w dpsa nie powinna nikomu sprawić problemu. Szczególnie, że zarówno nasze atrybuty, jak i zdolności możemy w trakcie rozgrywki resetować.

Najlepszy system walki w historii MMORPG?

Wiem, że już teraz New World ma przynajmniej jeden element, który zdecydowanie wyróżnia grę Amazonu na tle konkurencji, a jest to system walki. Sympatycy MMORPG są przyzwyczajeni do modelu, który automatycznie namierza przeciwników, a naszym zadaniem jest najczęściej odpowiednie wciskanie klawiszy przypisanych do konkretnych umiejętności. Oczywiście jest to spore uproszczenie, jednak systemy walki z czołowych gier MMORPG na rynku nie różnią się od siebie znacząco (nie licząc pomniejszych wyjątków, jak np. Black Desert).

Walka w New World znacząco różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Przede wszystkim zrezygnowano z automatycznego namierzania (czy oznaczania) wrogów. Oznacza to, że podczas walki trzeba wykazać się precyzją i refleksem. Musimy nie tylko skutecznie atakować, ale również bronić się. Do naszej dyspozycji oddano: lekki atak (z możliwością łączenia w combo), silny atak, unik, blok oraz zdolności specjalne (maksymalnie 3 do jednego zestawu broni, tych z kolei można mieć dwa). Całość wieńczy pasek wytrzymałości, który spada np. przy blokowaniu ataków czy wykonywaniu uników. Jeśli jego wartość spadnie do zera, przez chwilę będziecie niemal bezbronni. Sami twórcy podkreślają, że tworząc system walki wzorowali się na grach z serii Dark Souls i ja im wierzę. Starcia są dynamiczne i wymagają od nas stałej uwagi. Do tego przeciwnicy są wyjątkowo agresywni. W klasycznych MMORPG standardowi adwersarze z reguły stoją w miejscu, od czasu do czasu używając zdolności specjalnej. W New World niemal każda napotkana istota będzie starała się nas oflankować, ogłuszyć, albo w inny sposób uzyskać nad nami przewagę. Oczywiście, produkcja Amazonu to wciąż gra RPG więc starcia z dużo słabszymi przeciwnika będą kończyć się bardzo szybko i bez większego wysiłku z naszej strony. W przypadku PvP może to jednak zagwarantować nam, że ważniejsze od posiadanego ekwipunku będą umiejętności.

Świat tworzony przez graczy

New World to produkcja, w której główną rolę mają odgrywać gracze. W jaki sposób to się objawia? Między innymi w formie kompanii (tutejsze gildie). Pozwolą one graczom łączyć się w grupy, które będą w znaczącym stopniu wpływać na wygląd świata gry i jego gospodarkę. Kompanie mogą bowiem przejmować terytoria (w tym miasta i miasteczka), a następnie ustanawiać tam własne podatki (już dla wszystkich graczy) i czerpać z tego zyski. Co więcej, gracze będą mogli na własność wykupić kawałek ziemi i stworzyć własne domy i rezydencje. Oczywiście należy pamiętać o tym, że dane terytoria trzeba najpierw zdobyć – najczęściej w krwawej wojnie z inną frakcją. Zarówno gospodarka, jak i układ sił na mapie ma być w głównej mierze dyktowany przez graczy. Jak to sprawi się w praktyce będziemy mogli powiedzieć dopiero, gdy większa liczba graczy trafi na serwery, ale już teraz ta funkcja zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

New World – czy jest na co czekać?

Nie ma się co oszukiwać, New World nie jest najbardziej oryginalną grę w historii. Wykorzystuje ona elementy, zarówno fabularne, jak i w samym gameplay'u, które już widzieliśmy w innych produkcjach. Twórcy wykorzystują je jednak na tyle umiejętnie, że całość sprawia świeże i, co najważniejsze, bardzo dobre wrażenie. O sukcesie gry MMORPG decyduje wiele czynników i ciężko jest obecnie przewidzieć czy New World zagości na naszych dyskach na stałe czy będzie jedynie chwilową atrakcją. Z całą stanowczością mogę jednak stwierdzić, że nie mogę doczekać się premiery gry i rozpoczęcia przygody z milionami innych graczy.

New World zmierza wyłącznie na PC. Premiera gry odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku, jednak już 20 lipca wystartują zamknięte testy produkcji (m.in. dla osób, które zakupiły grę przedpremierowo). New World nie będzie wymagać od nas opłacania abonamentu, za grę Amazonu zapłacimy raz, a potem będziemy mogli cieszyć się rozgrywką bez żadnych dodatkowych opłat.