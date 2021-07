New World - komentarz Amazonu w sprawie spalonych kart NVIDII

Beta testy New World, MMO od Amazonu już się rozpoczęły. Wielu graczy cieszy się z możliwości sprawdzania nowej produkcji. Pojawiają się jednak głosy, że w niektórych konfiguracjach sprzętowych lepiej jest jej nie uruchamiać. Czego dotyczy problem? Okazuje się, że New World podczas korzystania z kart RTX 3090 powoduje jej spalenie. Może to w szczególności dotyczyć kart EVGA RTX 3090. Winą za całą sytuację obarczane jest menu gry, a konkretnie nieograniczona ilość FPS. Powoduje to przegrzewanie się sprzętu oraz niebezpieczne skoki napięcia.

ATTENTION:



Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF



I just want to make sure this doesn't happen to others