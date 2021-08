New World to obecnie największy bestseller na Steam

Produkcja najnowszej gry z gatunku MMORPG od Amazon Games z pewnością pochłonęła wiele milionów dolarów. Wszystko jednak wskazuje na to, że całość zwróci się twórcom z nawiązką.

Niezależnie do tego, czy obecna afera z Activision Blizzard miała z tym coś wspólnego, nie da się ukryć, że New World całkowicie podbiło serca graczy. Patrząc na ranking najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam, od początku startu beta testów, dwa pierwsze miejsca okupuje właśnie najnowsza produkcja studia Amazon Games - New World oraz New World w wersji Deluxe.

Jest to tym bardziej imponujące, gdyż New World wciąż oficjalnie nie zadebiutował na rynku. Według informacji z serwisu PlayTracker, liczba sprzedanych egzemplarzy wyniosła 650 tysięcy. Trzeba to jednak brać na chłodno, bowiem wynik ten może szybko się zmienić. Pewna liczba graczy z pewnością zdecydowała się na zakup pre-orderu gry, aby otrzymać natychmiastowy dostęp do beta testów, które odbywały się na przestrzeni ostatnich tygodni. Jeśli komuś gra nie przypadła do gustu lub po prostu koniecznie chciał wypróbować ją tu i teraz, zawsze może ją zwrócić i otrzymać wydane pieniądze. W takim przypadku, liczba sprzedanych przedpremierowych kopii szybko spadnie.

Zobacz również:

New World continues to take #1 and #2 due to the pre-order allowing access to the Beta that ends this week.



The Ascent, Tribes of Midgard and Orcs Must Die 3 debut at #3, #4 and #5, respectively.



GTA V continues to remain in the top 10 due to pricing promotions. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 1, 2021

Wszystko wskazuje jednak na to, że New World będzie hitem i z pewnością osiągnie wielki sukces sprzedażowy. Wszystko jednak wciąż zależy od podejścia twórców do gry i dalszych planów na jej rozwijanie. Podczas gdy liczba sprzedanych kopii podczas premiery gry jest bardzo istotna, gdyż to ona głównie zwraca środki wydane na proces twórczy, to dalsze utrzymanie przy sobie graczy ma największe znaczenie. New World jest dostępny wyłącznie na PC, a jego premiera odbyła się 31 sierpnia. Nie wymaga opłacania abonamentu, za grę Amazonu wystarczy zapłacić, a potem będziemy mogli cieszyć się rozgrywką bez żadnych dodatkowych opłat.