New World wciąga, ale to może nie być MMO dla ciebie [Opinia]

Beta testy New World już za nami. Spędziłem z grą Amazonu kilkadziesiąt godzin i wreszcie jestem gotów, aby odpowiedzieć wam na jedno ważne pytanie: „czy New World to nowy pogromca WoW-a”?

New World (fot. Amazon)

Już kilka tygodni temu mogliście poznać moją wstępną opinię na temat New World – nowego MMO, za którym stoi oddział gamingowy firmy Amazon. Wówczas do mojej dyspozycji otrzymałem zamkniętą i mocno ograniczoną wersję alfa gry. Jednak zaraz po zakończeniu zabawy w alfie zostałem zaproszony również do beta testów, w których udział wzięły setki tysięcy graczy. Kilka dni temu dobiegły one końca, a ja wreszcie na spokojnie mogą wam powiedzieć czy New World to MMO dla was.

New World – wrażenia z beta testów

Z New World spędziłem już kilkadziesiąt godzin praktykując różne style rozgrywki, poznając świat, i korzystając z niemal wszystkich systemów gry. Nie będę się rozpisywał na temat poszczególnych fundamentów rozgrywki w New World bowiem wszystko na ten temat znajdziecie w moim poprzednim materiale. Przejdę od razu do konkretów, a więc do tego, co mi się w New World podoba, a co nie.

New World (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Dlaczego warto zagrać w New World? Najmocniejsze strony

Gameplay, który wciąga jak bagno

Pisałem już o tym i jeszcze raz się powtórzę – zręcznościowy, ale przy tym bardzo taktyczny system walki regularnie angażuje gracza i sprawia, że setna czy tysięczna potyczka nie jest nużąca. W założeniu jest on bardzo prosty – lekki atak, silny atak, blok, unik, kilka zdolności specjalnych – niby nic odkrywczego, ale w formule MMO sprawdza się znakomicie, szczególnie, że gracze muszą dbać o to, aby przeciwnika trafić – nie ma tu auto namierzania jak np. w World of Warcraft. Mi osobiście system walki w New World mocno przypomina to, co oferuje The Elder Scrolls Online – i jest to jak najbardziej komplement.

System rzemiosła

System rzemiosła (crafting) w New World zawstydza większość gier MMO na rynku. Jest on nie tylko niezwykle rozbudowany, ba można go nawet traktować jako oddzielną „grę w grze”, ale i niesamowicie wciągający. Crafting w New World angażuje do tego stopnia, że w zasadzie możecie się skupić tylko na nim (jako forma end-game), a gwarantuje wam, że i tak będziecie się dobrze bawić.

Żyjący świat tworzony przez graczy

W alfa testach nie mogłem tego odczuć, ale w becie, gdzie to zabawy przystąpiły tysiące graczy od razu poczułem jak żywy, piękny i interesujący jest świat New World. Historia przedstawionego nam uniwersum, jego sekrety i zróżnicowanie sprawia, że po prostu chce się przemierzać wyspę – Aeternum, na której toczy się zabawa. Co istotne, produkcja zachęca do tego, żeby ów świat eksplorować, o ile np. w takim World of Warcraft większość zabawy ogranicza się obecnie to instancjowanych aktywności (mythic+, raidy, pvp), tak w New World większość czasu spędzimy w otwartym świecie wykonując zadania, zbierając surowce czy uczestnicząc w starciach PvP.

Chaotyczne PvP, która uzależnia

W początkowym założeniu New World miało być grą surwiwalową nastawioną na PvP. Twórcy jednak doszli do wniosku, że taki schemat rozgrywki może nie przypaść do gustu graczom i rozbudowali elementy PvE oraz zmienili zasady PvP. Obecnie sami decydujemy czy w świecie gry chcemy brać udział w rywalizacji z innymi graczami czy też nie. Jest to dobra opcja dla osób, które np. chcą w spokoju zbierać roślinki, ale zapolować na jakiegoś „grubego zwierza”. Musicie się jednak liczyć z tym, że w ten sposób stracicie jeden z najlepszych elementów New World. Esencją zabawy są bowiem starcia poszczególnych frakcji (w sumie są trzy) i gildii o wpływy na mapie. Zwycięska drużyna może ustalać podatki i czerpać inne korzyści z posiadanych terenów. Ogromne starcia i oblężenia z udziałem machin oblężniczych są tu na porządku dziennym. Musze przyznać, że wieloosobowe potyczki są dość chaotyczne, ale w bezpośrednich starciach najczęściej decydują umiejętności danego gracza (co cieszy). Sprawy balansu rozgrywki i poszczególnych broni czy zdolności nie będę poruszał bowiem twórcy mają jeszcze sporo czasu, aby wszystko dopracować.

Dlaczego nie warto zagrać w New World? Najsłabsze elementy

Historia do zapomnienia i kiepskie zadania

Jeśli lubicie gry MMO, w których główne wydarzenia i systemy opierają się na oryginalnych i ciekawych historiach, to New World zdecydowanie nie jest grą dla was. Zarówno główna kampania, jak i poboczne zadania w produkcji Amazonu to wielkie rozczarowanie. Niby jest tu jakaś historia, ale kiepsko napisana, a co gorsza większość zadań to tzw. „fetch questy”, w których musimy iść w konkretne miejsce zabić „x” przeciwników lub zebrać określoną liczbę przedmiotów i wrócić do zleceniodawcy. Zdecydowanie nie jest to poziom Star Wars The Old Republic, The Elder Scrolls Online czy Final Fantasy XIV. Fabuła nie jest nawet na drugim planie - to jedynie „wymówka” na to, aby gracze poczuli, że za New World kryje się coś więcej. Jest to o tyle przykre, że sam świat i uniwersum prezentuje się niezwykle ciekawie.

Różnorodność przeciwników

New World to piękny i rozbudowany świat, ale spędzając z nim coraz więcej czasu zacząłem odnosić wrażenie, że ciągle walczę z tymi samymi przeciwnikami. Choć każde kolejne starcie bawiło mnie tak samo, to zdecydowanie jest to element, na który twórcy powinni zwrócić uwagę.

New World (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

PvE i end-game na razie nie zachwyca

Wspominałem już o tym, że spora część zawartości i systemów PvE została dodana do New World stosunkowo niedawno. Niestety da się to wyczuć. Obecnie największym wyzwaniem dla poszukiwaczy przygód są ekspedycje, czyli 5-osobowe lochy (dungeony), w których to do pokonania mamy liczne grupy pomniejszych przeciwników i kilku bossów. Jeśli w swoim życiu mieliście jakąkolwiek styczność z grami MMO to nic was tu nie zaskoczy.

Błędy, błędy, błędy

New World nękają dziesiątki, a może nawet setki pomniejszych błędów i usterek. Co na przykład? Błędy animacji, niepoprawnie działające zdolności, szwankujący voice-acting, liczne problemy z polską wersją (brak tłumaczenia w zadaniach, dialogach, a nawet opisach przedmiotów) i w zasadzie mógłbym tak jeszcze długo. Oczywiście należy brać pod uwagę, że to dopiero beta testy i twórcy mają jeszcze trochę czasu na ich naprawę. Szczególnie, że po opinii społeczności Amazon zdecydował się przenieść premierę New World z końcówki sierpnia na 28 września tego roku.

New World (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Czy New World to nowy pogromca World of Warcraft?

Od lat, przy każdej kolejnej premierze gry MMO, przyjęło się mówić, że może być to „zabójca WoW-a”. Obecnie śmiało możemy stwierdzić, że największym wrogiem World of Warcraft są jego deweloperzy, o czym świadczyć może ostatni odpływ graczy z MMO Blizzarda. Ciężko jest też porównywać New World, którego premiera dopiero się odbędzie, z grami, które są na rynku kilka, a nawet kilkanaście lat. Warto przypomnieć, że wychwalane dzisiaj Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online w dniu swoich premier były krytykowane z niemal każdej strony. FFXIV było tak kiepską grą, że wymieniono niemal cały zespół deweloperski i zdecydowano się na całkowite przebudowanie gry (co ostatecznie okazało się „strzałem w 10”). Niezwykle popularne dziś ESO w dniu premiery cierpiało na brak zawartości i liczne problemy natury technicznej, co uniemożliwiało komfortową zabawę. Moim zdaniem, New World już teraz jest w znacznie lepszym stanie niż wymienione powyżej produkcje w dniu premiery. To z pewnością dobry prognostyk dla dzieła Amazonu.

Czy powinieneś zagrać w New World w dniu premiery?

Jeśli lubisz rywalizację PvP, duże, otwarte światy, swobodę w tworzeniu postaci i jesteś typem „craftera” to w New World poczujesz się jak w domu. Z kolei jeśli wolisz zmagania typu PvE i cenisz sobie ciekawe historie, wyraziste postacie oraz światy i systemy, które napędzane są przez fabułę, to produkcja Amazonu może cię rozczarować.

New World to kawał solidnego kodu, ale zdecydowani nie jest to MMO dla każdego. Oczywiście wiele może się zmienić w nadchodzących miesiącach i latach, ale obecnie nie każdemu poleciłbym dzieło Amazonu.