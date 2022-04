New World za darmo przez weekend. Jak skorzystać?

W ciągu tego weekendu możemy za darmo przetestować sieciową grę od Amazon Games - New World.

New World to sieciowa gra stworzona przez Amazon Games. Trafimy tutaj do otwartego świata. W trakcie rozgrywki możemy pozyskiwać surowce, tworzyć broń i narzędzia a także kontrolować osady. Wcielimy się tutaj w rozbitka, który trafił na fikcyjną wyspę Aeternum. Źródłem zarówno mocy jak wszelkich problemów jest występująca tu tajemnicza substancja nazywana Azoth. My będziemy musieli poradzić sobie w tym nie do końca gościnnym miejscu.

Wszyscy zainteresowani będą mogli od dzisiaj, od godziny 19:00 do 11 kwietnia, również do godziny 19:00, za darmo przetestować tytuł. Co ważne, wszelkie postępy które poczynimy zostaną zapisane i jeśli zdecydujemy się na kupno gry, rozpoczniemy w momencie, w którym nasza przygoda się skończyła.

Zobacz również:

Co więcej, do 18 kwietnia będziemy mogli kupić New World z 40 % zniżką.

Gra jest dostępna na platformie Steam.

Zobacz także: Wiedźmin 4, Starfield, Diablo 4 i nie tylko. Na te gry RPG czekamy najbardziej