New World znowu pali karty graficzne! O co chodzi?

Z najnowszych informacji wynika, że kontrowersja wokół nowego MMORPG od Amazonu wróciła z podwojoną mocą. New World pali kolejne karty graficzne. W czym jest problem?

Zdawało się, że problem dotyczący "spalania" kart graficznych podczas gry w New World został zażegnany. Firma EVGA przyznała się, że część ich egzemplarzy była wadliwa, za co przeprosiła i postanowiła wymienić użytkownikom te, które zostały zniszczone.

Okazuje się jednak, że ten kontrowersyjny problem wrócił ponownie. Jesteśmy świeżo po oficjalnej premierze New World, a w serwisie Reddit już można znaleźć wiele wpisów na ten temat. Tym razem, problem dotyczy modelu Gigabyte 3080 (TI). Sprawa jest o tyle ciekawa, że destrukcji ulegają nawet nowe, dwudniowe egzemplarze, które kosztują ponad 6000 zł.

Wszystko wskazuje na to, że to nie może być przypadek. To już druga taka sytuacja, kiedy karty graficzne uległy spaleniu i drugi raz, kiedy wystąpiła ona podczas rozgrywki w najnowszą produkcję od studia Amazonu. Pomimo bardzo dużego zainteresowania grą, co widać po wielogodzinnych kolejkach do zalogowania się na serwery, New World mogą czekać bardzo poważne problemy wizerunkowe.

Gracze, którzy doświadczyli tej niemiłej sytuacji z pewnością niechętnie będą chcieli wrócić do rozgrywki. To samo dotyczyć się może innych, którzy w obawie o swój komputer, zrezygnują z tego MMORPG. Czy New World czeka porażka? Na ten moment trudno ocenić, gdyż problem dotyczy konkretnego modelu karty graficznej, a także wystąpił u mniejszości graczy. Niemniej jednak, jeśli Amazon nie naprawi problemu, New World może szybko stać się grą-widmo.

Poniżej zamieszczamy przykładowe wpisy od użytkowników Reddita oraz komentarze osób, które również doświadczyły tego problemu:

