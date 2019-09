Next@Acer 2019 - Relacja z IFA

Acer rozpoczyna targi IFA dzień przed oficjalnym otwarciem. Oto wszystkie nowości z Next@Acer 2019. Specjalnie dla was przygotowaliśmy relacje z tego wydarzenia.

Next@Acer 2019 to globalna konferencja prasowa chińskiego producenta sprzętu komputerowego, która odbyła się w Berlinie 4 sierpnia 2019 roku. Data jest nieprzypadkowa. Acer zaprezentował swoje nowości dzień przed targami IFA 2019, na których obecne będzie również stoisko Acer'a z najnowszymi produktami.

Acer przygotowuje się do wprowadzania na rynek odświeżonych modeli z wszystkich sprzedawanych obecnie serii.

Chromebook

Na początek najnowsze modele Chromebook'ów ze wsparciem dla Asystenta Google. Cztery nowe Chromebook'i z najnowszym Chrome OS oraz Asystentem Google.

Chromebooki również dla biznesu. Acer pokłada duże nadzieje na sprzedaż urządzeń z Chrome OS dla firm. Zaprezentowano zarówno laptopy, jak i komputery All in One z systemem od Google. Acer chwali się, że wiele znanych firm takich, jak Konica Minolta stosuje komputery z Chrome OS.

Swift

Kolejną nowością są modele z serii Swift. Skupiono się głównie na pośrednich komputerach Swift 5, które mają wyróżniać się najlepszym stosunkiem wydajności oraz jakości wykonania do ceny. Nie zabrakło również Swift'a 7, który ma być najlżejszym laptopem z 14 calowym wyświetlaczem.

Swift 5 to nowy ultra przenośny komputer z dedykowaną kartą graficzną i nowym wyglądem. Waga poniżej 990 gram. Procesory Intel Core 10 generacji. W najwyższej konfiguracji i7 z kartą graficzną Nvidia MX250. Na pokładzie również Wi-Fi 6, które jest standardem stosowanym wraz z najnowszymi procesorami Intel'a. Kolejny raz przedstawiciele kładą nacisk na rozpoznawanie głosu. Acer ma idealnie współpracować z Cortaną oraz Alexą.

Acer Swift 5 będzie z pewnością ciekawą alternatywą dla LG Gram. Urządzenie posiada klasyczne porty USB Typu A, co będzie sporą zaletą dla wielu użytkowników.

Na scenie pojawił się także Steve Long z Intel'a, który podsumował wszystkie nowości oraz ulepszenia, jakie zostały wprowadzone wraz z najnowszymi chipami 10 generacji. Podkreślał on, że Intel bardzo blisko współpracował z Acerem podczas projektowania nowych laptopów. Long sprawnie ukrywa, że procesory 10 generacji w rzeczywistości nie są wydajniejsze od układów należących do ósmej generacji. Skupiono się na zwiększeniu wydajności w operacjach związanych z AI, a także nowych układach graficznych Iris i łączności Wi-Fi 6.

Acer odświeży modele Swift 1, Swift 5, Swift 7 oraz Swift 3, czyli wszystkie dostępne obecnie w sklepach konfiguracje.

C250i

Acer to nie tylko laptopy. Producent słynie także z produkcji innych urządzeń takich, jak projektory. Na konferencji zaprezentowano nowy wielofunkcyjny, przenośny projektor o rozdzielczości Full HD. Bezprzewodowa łączność ze smartfonem i automatyczne obracanie wyświetlanego obrazu połączone z akcelerometrem w urządzeniu. Możliwość wyświetlania na ścianach i sufitach. Czas pracy na baterii 5 godzin. Wbudowane głośniki Bluetooth. Żywotność lampy do 30 000 h.

ConceptD

Kolejne nowości dotyczą komputerów przeznaczonych dla twórców. ConceptD to najnowsza linia produktowa Acera zaprezentowana niespełna kilka miesięcy temu w Nowym Jorku. Składa się z drogich komputerów przeznaczonych do tworzenia treści. Producent chwali się bardzo dobrymi recenzjami pierwszych urządzeń.

Firma prezentuje ConceptD 3 - najtańszego laptopa z serii przeznaczonego dla początkujących twórców. Procesor Intel Core i7 dziewiątej generacji oraz karta graficzna GTX 1650. Czas pracy na baterii do 10 godzin. Głośność podczas obciążenia poniżej 40 db. Ekran z certyfikatem PANTONE.

ConceptD 5 z nowymi konfiguracjami z ekranami o przekątnej 15,6 cala oraz 17 cali. Karta graficzna RTX 2060.

Na scenie pojawił się także Mark Linton z Microsoftu, z którym Acer sciśle współpracuje. Przeważająca większość komputerów chińskiego producenta sprzedawana jest z Windowsem na pokładzie. Linton podkreśla, że na świecie jest ponad 130 milionów twórców. Microsoft specjalnie dla nich wprowadza zmiany w systemie Widnows takie, jak ulepszone działanie Windows Ink i wsparcie dla rysików, ulepszone narzędzie DirectX i zmniejszone zapotrzebowanie na energię. Nie zabrakło reklamy Office 365 oraz OneDrive.

Komputery z serii ConceptD korzystają z Windowsa 10 w wersji Pro.

ConcepD 7 Pro to laptop o wysokiej wydajności. W środku procesory Intel Core i7 dziewiątej generacji oraz karta graficzna RTX 5000 od Nvidia. Wyświetlacz 4K ze 100 %% pokryciem Adobe RGB i certyfikatem PANTONE. Co ważne komputer ten nie jest przesadnie duży oraz ciężki.

Najwyższym modelem z serii jest ConceptD 9 Pro. Urządzenie wyposażono w zawiasy Ezel, które pozwalają na dowolne ustawienie ekranu. Komputer gotowy jest do obróbki wideo w rozdzielczości 8K.

Na scenie pojawił się Bob Pette z Nvidia. Przedstawił on możliwości zastosowania najnowszych układów RTX oraz Quadro. Przypomniano również o platformie Nvidia Studio. ConceptD 9 Pro przynależy do linii Nvidia Studio.

Edukacja

Acer chwalił się, że finansuje sektor edukacji. Architekt zaproszony przez przedsiębiorstwo poinformował, jak laptop ConceptD pomaga mu w codziennej pracy.

Predator

Czas na produkty gamingowe z serii Predator. Predator Triton 300 to przenośny laptop dla graczy, który wyróżnia się bardzo stonowanym, jak na takie urządzenie designem. W środku GTX 1650 oraz Intel Core i7 dziewiątej generacji. Grubość poniżej 20 mm. Nowe chłodzenie Aero Blade 3 czwartej generacji.

Predator PowerGem to nowy materiał stosowany w komputerach gamingowych Acer'a, aby zwiększyć wydajność układów i zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Predator Thronos Air z ulepszeniami i fotelem wyposażonym w masaż.

Submarka Predator nawiązała współpracę z Ubisoft. Na scenie pojawił się Geoffroy Sardin. Acer będzie dostarczał komputery Predator dla Ubisoftu i na turnieje e-sportowe organizowane przez Ubisoft.

Planete9

Nowa platforma social dla graczy - Planete9.

Planete9 to nowa platforma e-sportowa, która zbiera graczy z całego świata, aby umożliwić rozgrywkę oraz naukę grania, statystyki gier i wiele innych możliwości. Każdy użytkownik będzie mógł skorzystać z dedykowanego trenera, który pomoże mu doskonalić swoje umiejętności.

Zamknięte beta testy już pod koniec 2019 roku. Otwarta beta dla wszystkich na początku 2020 roku.

To już wszystkie nowości zaprezentowane przez Acera. Więcej informacji na temat nowych urządzeń i pierwsze testy już wkrótce.

