Next-genowe karty Nvida pojawiają się w Geekbench

Para nieznanych bliżej kart Nvidia została wykryta w bazie Geekbench. Są znacznie mocniejsze, niż obecne flagowce.

Tajemnicze karty Nvidia mają odpowiednio 7552 i 6912 rdzeni CUDA, korzystają z 24 i 48GB pamięci RAM. Dla porównania - Quadro RTX 8000 ma tych rdzeni 4608 przy 48GB RAM. Taktowanie wynosi w jej przypadku 1770 MHz. Nowe karty to 1110 MHz i 1010 MHz. Opierają się one na architekturze Turing. Niestety, nic ponadto nie wiadomo - Nvidia nie podała żadnych szczegółów na temat ich zastosowania, jednak biorąc pod uwagę znane informacje, można stwierdzić, że mamy tu do czynienia z profesjonalnymi kartami graficznymi, dedykowanymi do najbardziej wymagających zadań, np. w stacjach roboczych. Potwierdzają to zresztą wyniki testów Geekbench.

Karta graficzna Nvidia z 7552 rdzeniami cuda uzyskała 184 096 punktów, a ta mająca 6912 rdzeni - 141 654. Dla porównania - uchodząca za jedną z najlepszych RTX 2080 Ti w tych samych testach miała 130 000 punktów. Potwierdza to tylko przypuszczenie, że mamy do czynienia z kartami z rodziny Quadro. Wiadomo, że tanio nie będzie - aktualna cena Quadro RTX 8000 wynosi dokładnie 10 000 dolarów. A ponieważ dwie nowe karty są wydajniejsze, ich cena będzie oczywiście odpowiednio wyższa. Pozostaje tylko czekać na ich oficjalne zaprezentowanie przez Nvidia.

Źródło: TechSpot