NextDNS dostarczy rozwiązania bezpieczeństwa do Firefoxa

Mozilla ogłosiła partnerstwo z NextDNS w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa użytkowników przeglądarki Firefox. Co konkretnie się zmieni?

NextDNS dołącza do Cloudflare jako członek programu Trusted Recursive Resolver (TRR), który ma na celu zapewniać bezpieczeństwo DNS i prywatność użytkowników. DNS, czyli Domain Name Systems, od ponad 30 lat służy jako kluczowy mechanizm do otwierania stron i korzystanie z usług w internecie. Ten hierarchiczny, rozproszony system nazw sieciowych, odpowiada na zapytania o nazwy domen. Tłumaczy nazwy, jak np. www.firefox.com, na cyfry adresów, które rozumieją komputery (mówiąc w dużym skrócie). Niemal cała aktywność internetu opiera się na żądaniach DNS. Jest to jednak stara technologia i istnieje mnóstwo sposobów na podejrzenie, z jakimi adresami łączy się dany komputer, odnotowywano także liczne ataki man-in-the-middle, przechwytujące ruch.

Źródło: Mozilla

Mozilla już ponad dwa lata temu wprowadziła nowy standard - DNS over HTTPs (DoH). Ma on chronić przed takimi przypadkami. NextDNS ma za zadanie rozwijać go oraz szukać nowych sposobów na to, aby chronić użytkowników. Firma zaczęła działać w marcu 2019 roku, dostarczając rozwiązania DNS dla wszystkich platform oraz routerów. Czy nowy partner pomoże przeglądarce Firefox w powrocie do solidniejszego udziału na rynku (obecnie wynosi on miej niż 10%)? To się okaże w ciągu kolejnych miesięcy.