Nextbase debiutuje na polskim rynku z nowymi kamerami samochodowymi

Brytyjski Nextbase wkracza do Polski z nową linią produktów serii 2. W jej skład wchodzi 6 kamer samochodowych – 122HD, 222, 322GW, 422GW, 522GW oraz najnowsza 622GW o rozdzielczości 4K. Wszystkie posiadają inteligentny tryb parkowania, modele z oznaczeniem GW wyposażono w moduły GPS (10 Hz) i WiFi. Dzięki autorskiemu oprogramowaniu kamery powinny zapewnić odpowiednią jakość obrazu niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych.

„Cieszymy się, że z naszymi wysokiej klasy kamerami samochodowymi debiutujemy na polskim rynku. To dla nas idealne miejsce do rozwoju terytorialnego obszaru naszego działania. Polska jest rynkiem z dużą chłonnością i miejscem dla nowego gracza klasy premium. Przychodzimy z unikalną technologię, która wzniesie branżę wideo rejestratorów jazdy na wyższy poziom. Z niecierpliwością czekamy na to, aby pomóc polskim kierowcom nie tylko jeździć mądrzej, ale przede wszystkim bezpieczniej”- powiedział Richard Browning, dyrektor generalny Nextbase.