Ni no Kuni 3 – kolejna część kultowego jRPG-a w produkcji!

Mamy dobre wieści dla sympatyków serii Ni no Kuni i dobrych jRPG-ów w ogóle. Prace nad kolejną odsłoną serii zostały oficjalnie potwierdzone!

Prezydent studia Level-5 (twórcy marki Ni no Kuni) - Akihiro Hino, zdradził w wywiadzie z dziennikarzami japońskiego magazynu Nikkei, że trwają już prace nad nową odsłoną serii gier Ni no Kuni. Co więcej, lider Level-5 ujawnił również, że debiutu gry możemy spodziewać się po premierze filmu animowanego Ni no Kuni, która jest już wyznaczona na 23 sierpnia 2019 roku (w Japonii). Szanse na tegoroczną premierę Ni no Kuni 3 są znikome, ale już przyszły rok wydaje się być całkiem realny.

Oczywiście na temat samej produkcji nie wiemy zbyt wiele. Tak naprawdę nie możemy być nawet pewni czy producent zdecyduje się na pełnoprawną odsłonę (np. Ni no Kuni 3), czy pomniejszy spin-off.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznania się z marką Ni no Kuni, to warto te błędy nadrobić. Pierwsza odsłona serii - Ni no Kuni: Wrath of the White Witch trafiła do Europy w 2013 roku i zebrała wiele pochlebnych opinii. Podobnie było z kontynuacją - Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, która zadebiutowała w marcu zeszłego roku. Teraz może być najlepszy okres na poznanie całej serii. Podczas ostatnich targów E3 zapowiedziano remaster pierwszej części gry, która już 20 września trafi na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz PC-ty.

