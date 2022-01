Nic już nie zagraża premierze Elden Ring. Twórcy pracują nad pierwszą aktualizacją

Sympatycy twórczości studia From Software mogą już spać spokojnie. Nadchodzącej premierze Elden Ring nic już nie zagraża.

fot. From Software

Elden Ring powstaje już kilka długich lat. Co więcej, premiera gry była już kilkukrotnie przekładana. Biorąc pod uwagę problemy związane z pandemią Covid-19, gracze nie mogą być pewni żadnej premiery gry, póki ta wreszcie nie wyląduje na ich dyskach. Na szczęście, w przypadku najnowszej produkcji From Software nie musimy się już obawiać o ewentualne opóźnienia.

W prezentacji przygotowanej specjalnie z okazji targów Taipei Game Show 2022, Yasuhiro Kitao z From Software ujawnił, że gra Elden Ring osiągnęła "złoty status", co oznacza, że wszelkie prace nad nią zostały ukończone i finalna wersja gry może już trafić do tłoczni. Co więcej, dowiedzieliśmy się również, że japoński deweloper pracuje już nad pierwszym zestawem poprawek, które pojawią się w formie aktualizacji Elden Ring już w dniu premiery gry.

Wersja wzorcowa została już złożona, a w tej chwili zespół pracuje nad łatką day one, aby upewnić się, że wszystko w grze jest dokładnie takie jak trzeba - Yasuhiro Kitao, z From Software.

Premiera Elden Ring odbędzie się już 25 lutego na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

