Nie, Galaxy Z Flip 4 nie będzie nudny. Nawet bez dużych zmian jestem bardzo podekscytowany

Wiele wskazuje na to, że Samsung Galaxy Z Flip 4 nie zmieni dużo w porównaniu do swojego poprzednika. Wiele osób uważa, że to czyni nowy telefon bardzo mało interesującym. Według mnie, może to być zwiastun czegoś o wiele ciekawszego niż coroczne ulepszenie specyfikacji.

Od kilku miesięcy dokładnie śledzimy wszystkie przecieki dotyczące Samsunga Galaxy Z Flip 4. Z wielu z nich wynika, że w telefonie bardzo niewiele się zmieni w porównaniu do aktualnej, trzeciej generacji. Mogą to być dość rozczarowujące wiadomości, ale ja jestem z nich zadowolony. Według mnie (ale nie tylko mnie) brak dużych zmian może zwiastować inną, według mnie o wiele ważniejszą zmianę.

Od kilku lat możemy obserwować stopniowo zwiększające się ceny smartfonów. Jest to szczególnie widoczne w najwyższej półce urządzeń, a także wśród tych najbardziej innowacyjnych projektów - jak większość telefonów ze składanym ekranem. Wystarczy spojrzeć na ceny Samsunga Galaxy S22 Ultra czy Galaxy Z Fold 3 - dziś wydanie ponad 6000 zł na telefon wcale nie jest niemożliwe.

Jak ta obserwacja może wiązać się z nowym Galaxy Z Flip 4? Wszystkie przecieki sugerują nam, że nowy telefon, poza nową generacją procesora od Qualcomm, będzie praktycznie taką samą konstrukcją co poprzednik. Zmieni się jeszcze zawias, zostanie też lekko powiększony zewnętrzny ekran. Ogólnie - zmiany będą bardzo kosmetyczne. Wydaję mi się, że taki konserwatyzm Samsunga wcale nie jest podyktowany brakiem pomysłów na nowy telefon.

W miarę pojawiania się nowych przecieków o czwartej generacji Flipa, coraz więcej osób mówi nie o ulepszeniu specyfikacji tego telefonu, ale raczej teoretyzuje o zmniejszeniu jego ceny. Ja również jestem przekonany, że Samsung może starać się przekonać nowych konsumentów do swojego konceptu składanych telefonów. Jednak aby to zrobić, firma potrzebuje wyjść z najwyższej półki cenowej i zaproponować coś, co będzie dostępne też dla osób, które chcą wydać mniej na swój nowy telefon.

Słyszeliśmy już o plotkach o nadchodzącym składanym smartfonie z serii Galaxy A - czyli telefonie skierowanym na rynek średniobudżetowy. Jednakże taka premiera jeszcze kilka lat przed nami - komponenty potrzebne do stworzenia telefonów ze składanym ekranem nadal są bardzo drogie. Ze względu na to stopniowe schodzenie z ceny i wejście do tzw. segmentu "value for money", może być dobrym pierwszym krokiem do przyciągnięcia większej liczby klientów. Wiemy też, że Samsung spodziewa się dobrej sprzedaży Flipa 4 - jest to tylko kolejne potwierdzenie tego, że firma stara się poszerzyć swój zasięg na rynku składaków.

Wydaję mi się, że premiera Flipa 4 bez ogromnych zmian, ale ze zmniejszoną ceną, będzie bardzo ciekawym posunięciem Samsunga. Niewątpliwie firma dzięki temu zainteresuje więcej osób, a dla nas, konsumentów, otworzy się nowy rynek. Nie wszyscy przecież chcą kupować telefon za 5-6 tysięcy złotych, a już ciekawa, składana konstrukcja za 3-4 tysiące może skusić niejednego entuzjastę.