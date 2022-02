Nie Resident Evil 4 Remake, tylko Street Fighter 6. Capcom zapowiada nową odsłonę słynnej serii bijatyk

Po tygodniu oczekiwania Capcom ujawnił swój tajemniczy projekt, a jest nim Street Fighter 6. Otrzymaliśmy również pierwszy trailer.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy was o nowej stronie należącej do firmy Capcom, na której pojawiło się odliczane. Dziś dobiegło ono końca i wiemy już, że tajemniczym projektem japońskiego producenta nie jest ani Resident Evil 4 Remake, ani Dragon's Dogma 2, tylko Street Fighter 6. Niestety, nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat gry. Włodarze Capcomu zapowiedzieli jednak, że możemy spodziewać się nowych informacji już tego lata.

Wiemy, że jesteście głodni większej ilości szczegółów (a my jesteśmy tak samo chętni, aby się nimi podzielić), ale będziemy musieli utrzymać was w domysłach jeszcze trochę dłużej. Wypatrujcie więcej wiadomości na temat Street Fighter 6 latem 2022 roku - Capcom.

Na pocieszenie otrzymaliśmy krótki, ale znakomicie wyglądający trailer, który sugeruje, że Street Fighter 6 zrezygnuje ze stylizowanej grafiki znanej z poprzedniej odsłony cyklu. Modele postaci ze zwiastuna wyglądają znaczniej bardziej realistycznie, a przy tym wciąż zachowują styl charakterystyczny dla serii.

Niestety, to wszystko co obecnie wiemy na temat Street Fighter 6. W ramach ciekawostki warto jednak dodać, że pod koniec zeszłego roku do sieci trafiły informacje, które sugerowały, że Capcom w Street Fighter 6 będzie chciał odejść od seksualizacji postaci żeńskich. Oznacz to, że takie widoki mogą się już w najnowszej odsłonie nie pojawić.

Laura Matsuda z Street Fighter 5 (fot. Capcom)

