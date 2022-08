Nie TikTok, nie Instagram. 95% nastolatków korzysta z innej platformy

Badanie przeprowadzono na osobach w wieku 13-17 lat. Jego wyniki mogą zaskakiwać.

Współczesne nastolatki nie wyobrażają sobie życia bez smartfona. Na spoglądaniu w niego spędzają sporo czasu, toteż postanowiono sprawdzić, co oglądają najczęściej i jakie platformy społecznościowe są wśród nich najbardziej popularne. Badania przeprowadzone zostały w USA od kwietnia do maja b.r. przez Pew Research Center. Pokazują, że w porównaniu choćby z 2015 rokiem trendy mocno się zmieniły, zaś największym stratnym jest Facebook. Wielu ankietowanych deklarowało, że korzystało z FB wcześniej, ale już od dawna tego nie robi, a co ciekawe - pewien procent deklarował, że nie wie, czym jest sieć społecznościowa Marka Zuckerberga. We wspomnianym 2015 roku używało jej 71% nastolatków, wynik wśród obecnych to zaledwie 32%. Kto zatem prowadzi?

Niemal wszyscy - aż 95% - korzystają z YouTube. TikTok, który zadebiutował w 2018 roku, jest na drugim miejscu z wynikiem 67%, a trzecie zajmuje Instagram z wynikiem 62%. Nieopodal uplasował się Snapchat, który przez siedem lat zyskał 18% użytkowników - wówczas korzystało z niego 41% nastolatków, dzisiaj jest to 58%. Dopiero po nich widzimy Facebooka, Twittera i inne sieci.

Fot.: Pew Research Center

A czy młodzi ludzie nie spędzają za dużo czasu w sieci? Zdecydowana większość, 55%, nie zgadza się z tym, zaś 8% twierdzi, że korzysta z mediów społecznościowych wręcz za mało. Jednak obawę przed ich nadużywaniem wyraża 36%, a 1% nie ma zdania. Wnioski? Banalne - co jest popularne dzisiaj, niekoniecznie będzie jutro.

Źródło: Pew Research Center, PC Mag