Nie aktualizuj Windowsa 10! Psuje się popularny skrót klawiszowy

Sierpniowe aktualizacje Windowsa 10 u niektórych użytkowników psują niezwykle popularny skrót klawiszowy pozwalający na przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Wcale nie dziwi nas już, że kolejna aktualizacja systemu operacyjnego Windows 10 wprowadza nowe problemy i usterki techniczne. Nie inaczej jest z sierpniowymi łatkami KB5004296 i KB5005033.

Windows 10 21H1 Źródło: Microsoft.com

Okazuje się, że najnowsze aktualizacje u wybranych użytkowników powodują, że skrót klawiszowy Alt-Tab pozwalający na przełączanie się pomiędzy aplikacjami przestaje działać.

Jeżeli jesteś wieloletnim użytkownikiem komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, z pewnością brak skrótu Alt-Tab skutecznie utrudni Twoją pracę.

Funkcja Alt-Tab znika jedynie u wybranych użytkowników. Część z nich donosi, że wywołanie skrótu klawiszowego powoduje pojawienie się czarnego ekranu.

Co robić po utracie skrótu klawiszowego Alt-Tab?

Straciłeś możliwość korzystania ze skrótu Alt-Tab i nie wiesz co robić? Na szczęście jest możliwość przywrócenia go do działania. Wystarczy, że odinstalujesz ręcznie ostatnio zainstalowane aktualizacje systemu operacyjnego. W Ustawieniach > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.

Użytkownicy znaleźli również inne rozwiązanie problemu. Okazuje się, że błąd związany jest z aplikacją Wiadomości. Wystarczy wyłączyć ją z poziomu paska zadań, aby skrót Alt-Tab ponownie zaczął działać.