Nie aktualizuj swojego Samsunga! One UI 5.1 niszczy żywotność baterii w niektórych telefonach Galaxy

Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem, jak szybko Samsung wydał One UI 5.1. Aktualizacja zaczęła być udostępniana w zeszłym tygodniu, a już teraz wiadomo, że szybko wcale nie oznacza dobrze.

Często zdarza się, że użytkownicy doświadczają pewnych błędów, gdy aktualizacja oprogramowania jest wypuszczana za szybko. Wydaje się, że tak właśnie dzieje się z One UI 5.1, szczególnie dla użytkowników z urządzeniami z serii Galaxy S22. One UI 5.1 znacząco obniża żywotność baterii w tych telefonach.

Na oficjalnych forach Samsunga i w innych serwisach, takich jak Reddit, pojawiło się wiele raportów o znacznym spadku żywotności baterii oraz nagrzewaniu się, gdy te urządzenia zostały zaktualizowane do One UI 5.1. Problemy te wydają się dotyczyć urządzeń Galaxy S22 i Galaxy S21.

Nie do końca wiadomo, co powoduje tak szybką utratę procentową baterii na tych urządzeniach. Nie ma jednak wątpliwości, że One UI 5.1 jest powodem tych problemów, ponieważ urządzenia te działały wzorowo przed aktualizacją. Ktoś na Reddicie zwrócił uwagę, że zużycie baterii Samsung Keyboard gwałtownie wzrosło po aktualizacji do One UI 5.1 - właśnie to może być główną przyczyną tego problemu.

Wsparcie Samsunga sugeruje wyczyszczenie pamięci podręcznej i danych dla Samsung Keyboard i ponowne uruchomienie urządzenia, lecz oprócz tego nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Samsung wciąż nie przyznał się do błędu, ale trudno uwierzyć, że firma nie wie o tym i nie pracuje, aby go naprawić.

Jeśli pojawi się coś nowego w tym temacie, dam znać aktualizując ten tekst. Na ten moment zalecałbym jednak nie aktualizować smartfona Galaxy do One UI 5.1. Pamiętajmy, że choć jest to bardzo kuszące, aktualizacja ta nie prowadza znaczących zmian, więc spokojnie można z nią jeszcze poczekać.