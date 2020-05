Nie bądź łoś i zabezpiecz dane z komputera w Cloud Backup. Teraz przez 30 dni bez rejestracji konta

Nowe wydanie programu Cloud Backup od nazwa.pl umożliwia testowanie jego funkcji w sposób anonimowy. Nie trzeba się rejestrować, ani podawać numeru karty kredytowej, aby przez 30 dni korzystać z 1 TB przestrzeni dyskowej na kopie zapasowe w chmurze. Gwarancje bezpieczeństwa dostajemy w standardzie.

Cloud Backup to usługa wykonywania kopii zapasowych z komputerów z systemem Windows 7 lub 10. Dane szyfrowane są silnym algorytmem AES-256 i własnym hasłem użytkownika, a następnie przesyłane do chmury nazwa.pl. Dane w kopii zapasowej przechowywane są przez kolejne 90 dni, co pozwala na przywrócenie dowolnej wersji plików, nawet jeśli te zostały zmienione lub usunięte z komputera w tym czasie.

Nie wiemy, kto wpadł na pomysł, aby udostępnić usługę Cloud Backup bez rejestracji, ale to zupełnie bez znaczenia. Nam się bardzo podoba. Nikt przy próbowaniu nowych usług nie lubi przecież zostawiać swojego adresu e-mail, ani tym bardziej numeru karty kredytowej.

Wszystko, co musimy zrobić, to zainstalować program na komputerze, a później jednym kliknięciem aktywować wersję testową na 30 dni. Dla wygody czytelników plik instalacyjny Cloud Backup zamieściliśmy w naszym dziale Download.

Pierwsze kroki

Program działa jako agent usługi, który uruchamiany jest wraz z komputerem i w pełni odpowiada za wykonywanie i przesyłanie kopii zapasowych do chmury. Aplikacja widoczna jest w systemie w postaci ikony na pasku zadań, ale samo definiowanie zadań backupu i przywracanie danych w Cloud Backup odbywa się przez przeglądarkę internetową.

Usługa oferuje wszystko, czego potrzeba, aby skutecznie zabezpieczyć dane z komputera – harmonogram backupu, możliwość określenia limitów prędkości pobierania i wysyłania danych do chmury, historię kopii zapasowych oraz rozbudowane statystyki wykorzystania konta.

Zanim jednak garściami zaczniemy czerpać z usługi, w pierwszym kroku musimy ustawić własne hasło szyfrowania danych w kopii zapasowej. Firma nazwa.pl priorytetowo traktuje kwestie bezpieczeństwa, zatem krótkie i proste hasła nie wchodzą w grę. Dobre hasło szyfrowania powinno składać się z minimum 12 znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną wielką i jedną małą literę. Niewygodne? Całkiem możliwe, choć jeśli pomyślimy, jak bardzo wrażliwe dane, takie jak zdjęcia, maile czy dokumenty, wysyłamy do chmury, szybko okaże się, że nie warto iść na skróty. Zresztą, Cloud Backup nam na to nie pozwoli.

Jak już zostało wspomniane, dane przesyłane do chmury szyfrowane są lokalnie na komputerze silnym algorytmem AES-256 z wybranym przez użytkownika hasłem. To istotna różnica w stosunku do innych usług backupu, gdzie dostawca używa własnych kluczy, indywidualnych dla poszczególnych kont albo wspólnych dla większej grupy użytkowników. Sam fakt, że nazwa.pl nie zna, ani nie przechowuje hasła szyfrowania, daje nam większe poczucie bezpieczeństwa.

Wersja testowa pozwala sprawdzić funkcjonalność usługi bez ograniczeń. Zaraz po instalacji programu otrzymujemy 1 TB przestrzeni dyskowej na swoje kopie zapasowe, czyli dokładnie tyle samo, ile w pełnej wersji usługi.

W ten sposób możemy w praktyce ocenić, jak działa program i jak szybko nasze dane przesyłane są do chmury. Co najważniejsze, samodzielnie przekonamy się, czy posiadając nawet niewielkie doświadczenie w obsłudze komputera, bez trudu poradzimy sobie z wykonywaniem kopii zapasowych. My jesteśmy przekonani, że tak.

Definiowanie zadań backupu oraz odtwarzanie danych z kopii zapasowej w usłudze Cloud Backup odbywa się przez przeglądarkę internetową.

Efektywny backup

Wolne łącze i duża ilość danych na komputerze to żaden argument przeciw backupowi w chmurze. Owszem, przy pierwszym użyciu programu konieczne jest przesłanie większej ilości danych na serwery nazwa.pl, ale później właściwy proces backupu będzie praktycznie niezauważalny. Jak to możliwe?

Kolejne kopie zapasowe tworzone są na zasadzie aktualizacji poprzez dodawanie tylko zmienionych informacji. To tak zwane przyrostowe kopie zapasowe, gdy do chmury wysyłane są tylko nowe lub zmienione dane. Dzięki temu, że usługa działa na poziomie bloków, niewielka zmiana w dużym pliku na komputerze wymaga przesłania na serwer tylko zmienionego fragmentu, a nie całego pliku.

To jeszcze nie wszystko. Przed wysłaniem na serwer dane z komputera kompresowane są za pomocą szybkiego algorytmu ZIP. W rezultacie ilość danych przesyłanych przez sieć jest mniejsza, co pozwala ograniczyć zużycie łącza internetowego, a zarazem zarchiwizować większą ilość plików w krótszym czasie.

Co więcej, usługa Cloud Backup objęta jest mechanizmem deduplikacji, który pozwala w 100% wykorzystać udostępnione 1 TB miejsca przestrzeni dyskowej. Duplikaty plików lub podobna ich zawartość zapisywane są w backupie tylko raz. Wykonaliśmy prosty test, aby na własnej skórze przekonać się, czy to naprawdę działa.

Do testu wybraliśmy jeden duży plik wideo, który trzykrotnie zapisaliśmy na dysku, każdą kopię w trzech różnych podfolderach. W kolejnym kroku całość danych poddaliśmy backupowi, a następnie w statystykach usługi sprawdziliśmy ilość zajętego miejsca na dysku w chmurze. Ta okazała się być równa wielkości pojedynczego pliku. Mechanizm deduplikacji zadziałał poprawnie. Trzy takie same pliki zostały zapisane w kopii zapasowej tylko raz, przy czym każdy z nich widoczny był w oddzielnym podfolderze i w taki sposób mógłby zostać z niego odzyskany w razie awarii.

Nie czekaj do końca

Osoby, które przetestują program i znajdą w nim przydatne dla siebie funkcje, zachęcamy do zarejestrowania się w nazwa.pl, zanim jeszcze miną darmowe 30 dni testów. W trakcie trwania okresu testowego i bezpośrednio po jego zakończeniu użytkownik komputera może przypisać anonimowo wykorzystywaną przez siebie licencję programu Cloud Backup do swojego konta w Panelu Klienta nazwa.pl.

Warto to zrobić z kilku powodów. W ten sposób odblokujemy dodatkowe funkcje, które ze względów bezpieczeństwa zostały wyłączone w wersji testowej usługi. Mowa tutaj o możliwości zmiany hasła używanego do szyfrowania danych oraz usuwania i modyfikacji danych w kopii zapasowej. Obie te operacje wymagają bowiem podania w programie jednorazowego kodu, udostępnianego w Panelu Klienta nazwa.pl.

Jeśli zdecydujemy się opłacić usługę po zakończeniu okresu testowego, będziemy mogli dalej chronić komputer, bez konieczności ponownego kopiowania danych do chmury nazwa.pl. Wszystkie kopie plików, w tym ich wcześniejsze wersje, będą nadal gotowe do odtworzenia na komputerze użytkownika. Do testów, gotowi, start!

Czytelnicy PC WORLD mogą teraz aktywować za darmo usługę Cloud Backup na okres 30 dni bez konieczności rejestracji w nazwa.pl. Aby pobrać aplikację bezpiecznie na swój komputer, wystarczy kliknąć poniżej: