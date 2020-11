Nie będzie Windows 11 - co z Windows 10?

Październikowa aktualizacja Windows 10 o nazwie 20H2 nie wyszła najlepiej, a użytkownicy systemu już pytają o kolejną wersję. Co firma Microsoft planuje na kolejny rok?

W październiku tego roku firma Microsoft wypuściła aktualizację o nazwie 20H2. Początkowo zdawało się, że jest ona praktycznie bez wad, jednak już następnego dnia zaczęły spływać raporty użytkowników, którzy informowali o licznych błędach. Mogło się wydawać, że aktualizacja duża nie była, bo wprowadzała poprawki głównie w menu Start, pasku zadań i w funkcji powiadomień. Wygląda na to, że trend małych zmian zostanie.

Już w roku 2015 firma Microsoft mówiła o tym, ze Windows 10 będzie ostatnią wersją systemu operacyjnego i nie powstanie już kolejna. Jak można zauważyć, w ciągu ostatnich 24 miesięcy drastycznie spadło tempo rozwoju systemu Windows 10. Co prawda firma nadal wprowadza aktualizacje dwa razy do roku, jednak nie są one już tak duże i przełomowe jak kiedyś.

Krążą pogłoski, że w roku 2021 firma Microsoft ma wydać tylko jedną aktualizację o nazwie 21H1. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie ona większa, ale za to zostanie wydana dopiero pod koniec roku. Jeżeli ta plotka się nie sprawdzi, to powinniśmy się spodziewać nowinek w pierwszych dwóch kwartałach. Mimo to prawdopodobnie nie będzie to wtedy ciekawa aktualizacja, bo by zaprojektować naprawdę ciekawe funkcje potrzeba czasu.

Dodatkowo oczekuje się, że w połowie przyszłego roku firma Microsoft wprowadzi nowy wygląd systemu Windows 10 oparty na Fluent Design. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.