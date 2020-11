Nie będzie nowego Galaxy Note! Galaxy S21 Ultra obsłuży pióro S-Pen.

Tegoroczne flagowce - Galaxy Note 20 Ultra oraz Galaxy S20 Ultra są niemalże identyczne. Smartfony różnią się od siebie głównie designem, aparatami oraz obsługą rysika S-Pen w Note 20 Ultra.

Ice universe przekazał, że może w 100% potwierdzić, że Galaxy S21 Ultra zaoferuje obsługę pióra S-Pen. Czy to oznacza, że smartfony Galaxy Note odchodzą na emeryturę?

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen