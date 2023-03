Nie chcesz przepłacać za flagowca? Sprawdź wiosenne rabaty sklepu Amazon na topowe modele marki OnePlus

Popularny sklep internetowy uruchomił właśnie sezonowe promocje, którymi objęte zostały, między innymi, smartfony marki OnePlus.

Wiosna to czas porządkowania swojego najbliższego otoczenia oraz powrotu do dłuższych, słonecznych dni. Jest to również idealny moment na rozważenie wymiany swojego starego smartfona na nowe urządzenie, które może okazać się niezawodne podczas zbliżających się wakacji. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem telefonu i zależy Ci na dobrym stosunku ceny do jakości, to z całą pewnością warto sprawdzić nowe promocje sklepu Amazon.

Popularny portal obniżył właśnie kwoty, które trzeba zapłacić za starsze flagowce marki OnePlus. Rabatem objęte zostały dwa modele, które (mimo, iż na rynku pojawił się już ich następca) nadal będą świetną propozycją dla osób poszukujących smartfona.

OnePlus 10 Pro 5G

Źródło: OnePlus

OnePlus 10 Pro 5G to smartfon, który już na pierwszy rzut oka wyróżnia się od swojej konkurencji. Na pleckach urządzenia znajdziemy charakterystyczną wysepkę z obiektywami, której jedna z krawędzi została połączona z bokiem flagowca. Na uwagę zasługuje również logo Hasselblad, znajdujące się przy obiektywach. Ten drobny znaczek sygnalizuje, że o jakość fotografii wykonywanych smartfonem zadbała popularna marka fotograficzna.

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach, które oferują różną ilość pamięci masowej oraz RAM-u (8/128 GB lub 12/256 GB). O wydajność urządzenia dba również procesor Snapdragon 8 Gen 1, czyli jednostka wykorzystana do produkcji takich modeli konkurencji jak Galaxy S22 Ultra czy Xiaomi 12. Topowy chipset gwarantuje nienaganną płynność działania, a wrażenie błyskawicznej responsywności smartfona potęguje ekran z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz.

OnePlus 10 Pro 5G

Wersja 8/128 GB, Cena: 4791.51 zł 3199 zł, Link

Wersja 12/256 GB, Cena: 4398.42 zł 3768 zł, Link

OnePlus 9 Pro 5G

Źródło: OnePlus

OnePlus 9 Pro 5G stanowi atrakcyjną alternatywę dla mniej wymagających użytkowników. Urządzenie zadebiutowało na rynku w 2021 roku, a więc nadal pozostaje jednym z topowych smartfonów w portfolio popularnego producenta. Flagowiec różni się do droższego modelu designem plecków, na których umieszczona została zdecydowanie mniejsza wysepka z obiektywami. Takie rozwiązanie może okazać się o wiele bardziej atrakcyjne dla części użytkowników, ponieważ pole na aparaty o wiele przypomina modele konkurencji.

Flagowiec dostępny jest w dwóch wersjach (8/128 GB lub 12/256 GB), których ceny uzależnione są od ilości miejsca na pliki użytkownika oraz pamięci RAM. Na froncie urządzenia znajduje się duży ekran o przekątnej 6.7-cala z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Smartfon posiada również imponujący zestaw obiektywów, wśród których znajdują się: kamera główna (48 Mpix), teleobiektyw (8 Mpix), obiektyw szerokokątny (50 Mpix) oraz obiektyw monochromatyczny (2 Mpix).

OnePlus 9 Pro 5G

Wersja 8/128 GB, Cena: 3496.39 zł 2359 zł, Link

Wersja 12/256 GB, Cena: 3410.44 zł 2669 zł, Link

Więcej promocji na produkty marki OnePlus znajdziesz na oficjalnej stronie sklepu Amazon.