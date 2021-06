Nie chcesz widzieć zdjęć swojej Ex? iOS 15 to uszanuje

Nowy, mobilny system operacyjny iOS 15 będzie radziej wyświetlał konkretną osobę, której nie chcesz wspominać.

Zakochani ludzie czy najbliżsi przyjaciele, często robią mnóstwo wspólnych zdjęć, aby uwiecznić szczęśliwe chwile. Zdarza się jednak, że dochodzi do kłótni i rozstań, po których nie chcemy już widzieć danej osoby, w tym przeglądać starych zdjęć, które wywołują przykre wspomnienia. Niestety we Wspomnieniach Zdjęć Apple mogą wyświetlić się fotografie nawet sprzed czterech lat. Kto chce je oglądać? Aby to ograniczyć, Apple wprowadza nową funkcję w iOS 15.

Teraz będziesz mógł dostosować ogólny wygląd w aplikacji i widżetach Zdjęcia. Chociaż Apple pozwala już korzystać z opcji Zasugeruj mniej takich wspomnień, nie możesz jednak rzadziej wyświetlać konkretnej osoby. Zmieni się to wraz z nowym systemem. iOS 15 pozwoli ci rzadziej wyświetlać niemile widzianą osobę w Photos Memories. Aby włączyć tę opcję, musisz przytrzymać zdjęcie z osobą i wybrać opcję Polecaj tę osobę mniej. Zapobiegnie to pojawianiu się jej zbyt często. Dodatkowo dostępna jest opcja Usuń z polecanych ‌Zdjęć‌, która wstrzymuje ponowne pojawienia się konkretnego, znienawidzonego zdjęcia. Nowa funkcja pozwoli Ci lepiej zarządzać tym, co będzie pojawiać się w przyszłości. Koniec smutnych wieczorów i wylanych łez.

Źródło: pocketnow.com