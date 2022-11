Nie czekaj na Black Friday! Takie promocje na smartwatche w Media Markt długo się nie powtórzą

Promocyjne szaleństwo na Black Friday już się rozpoczyna! Na kilka tygodni przed tym świętem promocji Media Markt przygotowało serię świetnych obniżek. Sprawdzamy, jakie inteligentne zegarki w niskich cenach kupimy teraz w tym sklepie.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na Black Friday - największe święto promocji w roku. Jednak wcale nie musimy czekać do 25 listopada, aby dorwać interesującą elektronikę w bardzo dobrych cenach. Media Markt już teraz przygotowało dla nas wiele promocji w ramach akcji Black Weeks. Sprawdzamy, jakie zegarki inteligentne i opaski fitness możemy już teraz wyrwać z dużymi rabatami.

Promocja Black Weeks w Media Markt

Black Friday to jedno z najbardziej znanych laickich świąt, które od kilku lat szerokim echem odbija się nie tylko w USA, ale także u nas w kraju. W tym czasie wiele sklepów oferuje swoim klientom świetne promocje, dzięki czemu z wyprzedzeniem można zaopatrzyć się w prezenty na gwiazdkę w dobrych cenach - albo po prostu kupić coś fajnego dla siebie. Jednak wcale nie musimy czekać do 25 listopada, aby w tym roku upolować dobre promocje. Dzięki przygotowanej przez Media Markt akcji promocyjnej Black Weeks, rabaty dostępne są już na kilka tygodni przed samym wydarzeniem.

Wchodząc na stronę sklepu znajdziemy tysiące interesujących produktów w świetnych cenach. Czy interesuje nas duże AGD, czy też mała elektronika - rabaty obejmują wszystkie kategorie produktów. My znaleźliśmy kilka naprawdę ciekawych promocji na smartwatche oraz opaski fitness - idealny prezent czy to na mikołajki, czy też na Boże Narodzenie!

Najciekawsze smartwatche i smartbandy

Smartwatch LENOVO S2 Pro

Lenovo S2 Pro zapewni nam dokładne pomiary naszego tętna i kroków, a nawet jest w stanie zmierzyć temperaturę naszego ciała. Dzięki temu każdy trening będzie nie tylko przyjemnością, ale też dowiemy się czegoś więcej o naszym ciele. Co więcej - duży, szczegółowy ekran dokładnie pokaże nam statystyki naszej aktywności.

Cena: 299 zł 199,99 zł. Sprawdź

Smartwatch IMILAB W12

Minimalistyczny, stylowy zegarek inteligentny, który pasuje nie tylko na trening, ale też w bardziej oficjalne miejsca? To z pewnością Imilab W12. Dzięki pulsoksymetrowi zegarek dokładnie zmierzy nasze treningi, a jego piękny wygląd nie będzie się gryzł z naszym strojem nawet w najbardziej oficjalnych sytuacjach.

Cena: 499 zł 199,99 zł. Sprawdź

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 Pro Classic Edition

Huawei Watch GT 2 Pro to świetny smartwatch z wysokiej półki. Bardzo dobra jakość wykonania jest tutaj dopełniona przez zaawansowane funkcje, takie jak pomiar zawartości tlenu we krwi czy też ponad 100 aktywności sportowych. Do tego mamy interesujący wygląd, piękny wyświetlacz AMOLED a także długi czas działania na baterii. Ten smartwatch zadowoli każdego fana inteligentnych zegarków.

Cena: 1069 zł 899 zł. Sprawdź

